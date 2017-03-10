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Юниоры «Водника» – бронзовые призёры первенства России

10 марта 9:30 Спорт

В Архангельске завершился финальный турнир первенства России по хоккею с мячом среди юниоров 1998–1999 г.р. 

В течение пяти дней в столице Русского Севера за победу боролись шесть лучших команд страны. Сильнейшие определились в однокруговом турнире.

«Водник» показал себя с самой лучшей стороны. Наша команда уверенно стартовала, выиграла несколько матчей подряд, в том числе 6:3 у команды «СДС-
уголь» из Кемерово, чемпиона страны в этой возрастной категории.

В предпоследнем туре «Водник» проиграл сильной команде из Первоуральска и Победитель турнира – красноярский «Енисей»судьба медалей решалась в очном противостоянии с красноярским «Енисеем». Если сибирякам для завоевания «золота» достаточно было не проиграть, то желто-зеленым нужна была только победа. 

Игра была очень упорной и закончилась вничью: 4:4.

Таким образом, по итогам всего турнира красноярский «Енисей» стал сильнейшей командой в этой возрастной группе. «Серебро» завоевал «Уральский трубник», «бронзу» – архангельский «Водник». 

В церемонии награждения победителей, призёров и лучших игроков турнира приняли участие руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов, директор регионального центра развития спорта «Водник» Андрей Багрецов и председатель региональной федерации хоккея с мячом Дмитрий Минин. 

— Поздравляю всех участников соревнований с их завершением. Для ребят участие в подобных турнирах – хорошая школа. Хочется надеяться, что для многих из них это станет отправной точкой для достижения более высоких целей Церемония награждения победителей, призёров и лучших игроков турнира и дальнейшего спортивного совершенствования, – отметил в ходе церемонии Александр Кузнецов.

По итогам турнира были определены лучшие игроки: вратарь – Никита Топоров («Уральский трубник»), защитник – Антон Бабушкин («Уральский трубник»), полузащитник – Олег Тарнаруцкий («Енисей»), нападающий – Илья Лопатин («Енисей»), бомбардир – Алексей Торгонский («СДС-Уголь») – 17 мячей, игрок – Илья Насекин («Водник»).

Агентство по спорту Архангельской области

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