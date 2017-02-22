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Поисковое движение расширяется: новый отряд появился в Приморском районе

22 февраля 11:30 Районы Молодежь
Фото пресс-службы ГАУ Архангельской области «Патриот»
Фото пресс-службы ГАУ Архангельской области «Патриот»

Накануне Дня защитника Отечества в Бобровской средней школе состоялось торжественное посвящение в поисковики. 

В составе поискового отряда «Пионеры» – 12 мальчишек и девчонок. В торжественной обстановке они зачитали клятву поисковика, получили нашивки, шевроны и отличительный флаг.

Новобранцев поздравила глава Приморского района Валентина Рудкина:

«Радует, что у нас в районе появился первый отряд молодых поисковиков. Сегодня они воссоздают историю. Я от всей души поздравляю ребят с этим знаменательным событием. Уверена, что у них всё получится».

Председатель регионального отделения общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Елена Недзвецкая подчеркнула:

«Сегодня у вас знаменательный день. Хочется пожелать, чтобы ваши руки всегда находили солдатские медальоны, поднимали солдат, которых, поверьте, до сих пор ждут в городах и селах, которые очень хотели вернуться домой, но по воле судьбы остались на полях сражений».

Руководит поисковым отрядом «Пионеры» учитель истории и обществознания Дмитрий Ханталин. Ему вручили удостоверение и медаль «Поискового движения России» за активную работу на летней профильной смене «Нам память досталось в наследство» и участие в учебно-тренировочной экспедиции в Карелию.

Кроме церемонии посвящения ребят в поисковики в школе состоялся традиционный смотр строя и песни.

ГАУ Архангельской области «Патриот»

Комментарии

Григорий Ковалёв, начальник управления по делам молодёжи и патриотическому воспитанию департамента по внутренней политике администрации Губернатора и Правительства Архангельской области

Сегодня в Архангельской области действуют 38 поисковых отрядов, которые объединяют свыше 400 человек. В прошлом году в рамках президентского гранта поисковики получили почти миллион рублей для проведения экспедиций. Кроме этого, на базе регионального центра патриотического воспитания поисковикам предоставлено несколько помещений, где будет располагаться музей и учебный зал.

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