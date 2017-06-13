Конкурс, который проводит региональный Центр поддержки молодой семьи, направлен на формирование чувства патриотизма и развитие интереса к изучению традиций и особенностей родного края.

— В 2017 году наша область отмечает 80-летие. И это замечательный повод для создания её благоприятного имиджа, ведь Поморье уникально по своему туристскому потенциалу, – отметила специалист Центра Ольга Сарматова. – Каждый район богат культурными, природными и социальными объектами. И об этом должны знать и взрослые, и дети.

Клубы молодых семей в рамках конкурса до конца августа проведут в районах и городах области мероприятия, которые отразят богатства родного края. Затем нужно подготовить творческий отчёт в форме слайдовой презентации или видеоролика и отправить его в Центр поддержки молодой семьи. Жюри отберёт лучшие работы.

Конкурс организован в рамках областной игры «Звёздный клуб».

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»