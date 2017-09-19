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Новую спортплощадку открыли на родине Ломоносова

19 сентября 15:30 Образование Спорт Международные связи
Построили универсальную спортплощадку на средства фонда супругов Энгель – меценатов из Германии
Построили универсальную спортплощадку на средства фонда супругов Энгель – меценатов из Германии

Универсальная спортплощадка с искусственным покрытием появилась в селе Ломоносово. Она предназначена для игры в мини-футбол, хоккей, волейбол, баскетбол и большой теннис. Зимой здесь можно будет кататься на коньках и играть в хоккей.

Специальное резиновое покрытие делает площадку безопасной. Здесь смогут заниматься спортом и физкультурой местные школьники, воспитанники детского сада и жители села.

Построили универсальную спортплощадку на средства фонда супругов Энгель – меценатов из Германии, посвятивших свою жизнь сохранению наследия Михаила Ломоносова и укреплению двусторонних отношений между Россией и Германией.

— Вы стали добрыми друзьями Архангельской области. Уверена, что лучшей благодарностью за ваш искренний интерес станут успехи в спорте и хорошая учеба школьников – продолжателей дела великого Ломоносова, – отметила на торжественном открытии спортплощадки заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева.

Почётное право перерезать ленточку и открыть новый спортивный объект было предоставлено супругам Энгель, директору Ломоносовской средней школы Николаю Шеремету и учащемуся школы Ивану Кузнецову. Первый символический удар по воротам сделал немецкий гость.

Как подчеркнул Франк-Михаэль Энгель, развитие дружеских связей и сотрудничества с Архангельской областью и Холмогорским районом началось после открытия в 2014 году во Фрайберге Дома Ломоносова.

В июне 2017 года фонд Энгель организовал образовательную поездку 15 школьников из села Ломоносово во Францию. В рамках четырехстороннего соглашения о партнёрстве и сотрудничестве, подписанного 5 июля 2017 года в немецком городе Фрайберге, планируются и другие совместные проекты.

— Мы всем сердцем чувствуем тесную связь с вашим регионом. Открытие Дома Ломоносова стало началом нашей совместной работы. И сегодняшнее открытие спортивной площадки – подтверждение наших намерений, подчеркнул доктор Энгель.

Он подтвердил, что образовательные поездки школьников из Ломоносово в Европу станут регулярными, и пожелал детям открывать мир, узнавать новое, но при этом никогда не забывать о своей малой родине, которая подарила миру великого учёного.

Обербургомистр Фрайберга Свен Крюгер в следующем году пригласил школьников в этот немецкий город, где Михаил Ломоносов обучался горному делу.

— Мы надеемся, что вы замечательно проведёте время с посещением музеев, бассейна, шахт. Фрайберг даёт много возможностей для того, чтобы хорошо отдохнуть и многое узнать, – сказал Свен Крюгер.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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