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31 мая – Всемирный день отказа от курения

30 мая 17:55 Здоровье Архангельск

В этот день в Архангельске состоится ежегодная массовая профилактическая акция «Улица, свободная от курения».

На проспекте Чумбарова-Лучинского – «Улице, свободной от курения» – с 16:00 до 18:30 будут организованы площадки здоровья, где люди смогут:

  • поучаствовать в спортивных соревнованиях, викторине на знание сохранения и укрепления своего здоровья, конкурсе рисунков «Давайте жизнь свою любить!»;
  • сделать селфи с символами здорового образа жизни Архангельской области Тюленем Здоровейкой и Жирафом Гошей);
  • поучаствовать в танцевальном флеш-мобе «Танцуй – укрепляй здоровье» совместно со «Студией хорошего самочувствия», «Я не курю» с «Домом молодежи» Архангельской области;
  • специалисты Архангельского центра медицинской профилактики и городской клинической больницы № 4 проведут обследование посетителей праздника с целью оценки их резервов здоровья, дадут возможность всем желающим получить консультацию специалиста по отказу от курения;
  • желающие смогут сдать кровь на ВИЧ в специально оборудованном автомобиле «Центра СПИД»;
  • проконсультироваться у нарколога по отказу от зависимостей;
  • поучаствовать в мастер-классе по скандинавской ходьбе;
  • поучаствовать в мастер-классе по упражнению «Планка»;
  • волонтёры «ЗдравОтряда» будут проводить опрос «Изучение информированности населения г. Архангельска о факторах риска неинфекционных заболеваний», раздавать буклеты, листовки, памятки по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и здоровому образу жизни.

Организаторами акции выступили министерство здравоохранения Архангельской области, региональный центр медицинской профилактики, Архангельское общество профилактики заболеваний и общественно-государственное движение «Попечительство о народной трезвости».

Министерство здравоохранения Архангельской области

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