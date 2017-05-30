В этот день в Архангельске состоится ежегодная массовая профилактическая акция «Улица, свободная от курения».

На проспекте Чумбарова-Лучинского – «Улице, свободной от курения» – с 16:00 до 18:30 будут организованы площадки здоровья, где люди смогут:

поучаствовать в спортивных соревнованиях, викторине на знание сохранения и укрепления своего здоровья, конкурсе рисунков «Давайте жизнь свою любить!»;



сделать селфи с символами здорового образа жизни Архангельской области Тюленем Здоровейкой и Жирафом Гошей);



поучаствовать в танцевальном флеш-мобе «Танцуй – укрепляй здоровье» совместно со «Студией хорошего самочувствия», «Я не курю» с «Домом молодежи» Архангельской области;



специалисты Архангельского центра медицинской профилактики и городской клинической больницы № 4 проведут обследование посетителей праздника с целью оценки их резервов здоровья, дадут возможность всем желающим получить консультацию специалиста по отказу от курения;



желающие смогут сдать кровь на ВИЧ в специально оборудованном автомобиле «Центра СПИД»;



проконсультироваться у нарколога по отказу от зависимостей;



поучаствовать в мастер-классе по скандинавской ходьбе;



поучаствовать в мастер-классе по упражнению «Планка»;



волонтёры «ЗдравОтряда» будут проводить опрос «Изучение информированности населения г. Архангельска о факторах риска неинфекционных заболеваний», раздавать буклеты, листовки, памятки по профилактике хронических неинфекционных заболеваний и здоровому образу жизни.



Организаторами акции выступили министерство здравоохранения Архангельской области, региональный центр медицинской профилактики, Архангельское общество профилактики заболеваний и общественно-государственное движение «Попечительство о народной трезвости».

Министерство здравоохранения Архангельской области