Архангельские белорусы отметили «День роднай мовы»

Накануне Дня родного языка, который отмечается по решению ЮНЕСКО, белорусское землячество провело праздничное занятие клуба «Спадчына» («Наследие»).

Мероприятие «Гучыць у вяках беларуская слова!» прошло в областной научной библиотеке имени Н.А. Добролюбова.

В рамках литературно-художественного сценария «З калыскі я люблю цябе» речь шла о белорусском языке и его истории, звучали стихи белорусских поэтов и песни на белорусском языке. Среди участников встречи определились и знатоки белорусских пословиц, поговорок и песен.

Занятие по родному языку состоялось в рамках проекта «Наша спадчына».

— В проект входит цикл мероприятий, посвящённых культурно-историческому и духовному наследию Беларуси. Сейчас мы готовимся к Дням белорусской культуры в Архангельске. Проект «Наша спадчына» станет участником конкурса проектов НКО, объявленного правительством области, – рассказала заместитель председателя землячества «Белорусы Архангельска» Тамара Зайцева.

Напомним, что заявки на участие в конкурсе проектов социально ориентированных НКО принимаются в департаменте по внутренней политике администрации губернатора и правительства Архангельской области с 22 февраля до 31 марта.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области