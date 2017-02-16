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Имя крупнейшему алмазу Европы определят всей областью

16 февраля 17:00 80-летие Архангельской области Промышленность

Глава Поморья Игорь Орлов предложил объявить конкурс на название самого большого алмаза, добытого в Европе. Обязательное условие – оно должно быть связано с 80-летним юбилеем Архангельской области.

Кристалл весом более 180 карат был добыт на расположенном в Мезенском районе месторождении имени В. Гриба предприятием «Архангельскгеолдобыча». Это крупнейший драгоценный камень за всю историю алмазодобычи на территории Европы и четвёртый по величине среди алмазов, добытых в России в XXI веке.

— Этот крупный алмаз – яркий символ того, что вложения инвесторов в Архангельскую область оправдываются, – подчеркнул Игорь Орлов. – Символично и то, что это произошло в юбилейный для нашего региона год.  Сам факт добычи уникального кристалла позволяет утверждать: все, кто работал в этом проекте, уже вошли в историю! 

Губернатор сообщил, что достигнута договорённость с руководством предприятия о том, что название алмаза должно иметь непосредственное отношение к юбилею региона.

— Да, сама процедура регистрации имени алмаза непроста, состоит из нескольких этапов, но уверен – мы сможем их пройти, – заявил Игорь Орлов.

Предложения о названии алмаза можно будет направлять на личную страницу Игоря Орлова в социальной сети «ВКонтакте».

Победитель конкурса получит возможность сфотографироваться с этим алмазом.

Напомним, Архангельская область – единственный регион в Европейской части России, где ведется добыча алмазов. Ведущие предприятия горнодобывающего сектора Поморья АО «Архангельскгеолдобыча» и ПАО «Севералмаз» добыли в 2016 году свыше шести миллионов карат алмазов. Налог на добычу, поступивший в областной бюджет, превысил два миллиарда рублей. Это на 300 миллионов рублей больше показателя 2015 года.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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