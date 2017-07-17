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Игорь Орлов:
«На тушении лесного пожара в Мезени предприняли действенные меры»

17 июля 12:30 Районы Общество Безопасность Лесные пожары

На оперативном совещании в правительстве региона губернатор Архангельской области Игорь Орлов обратил особое внимание на тушение лесного пожара в Мезенском районе.

Напомним, для борьбы со стихией на труднодоступных участках тайги были задействованы шесть групп парашютистов Единого лесопожарного центра.

По погодным условиям быстрому распространению огня способствовали пятый, наивысший, класс пожарной опасности, ветер и вспыхивающий, как спичка, беломошник.

Очаг ликвидировали во второй половине дня 14 июля на площади около 160 гектаров.

— Большая территория пройдена огнём, но нужно отметить, что в этих непростых условиях были предприняты серьёзные, действенные меры, – подчеркнул губернатор.

Игорь Орлов поручил министру природных ресурсов и ЛПК региона Константину Доронину совместно с руководством ГУ МЧС России по Архангельской области дать оценку качеству проведённых работ и представить предложения по поощрению лесных пожарных.

Отметим, что в экстремальных погодных условиях проходило и тушение лесного пожара в Лешуконском районе.

Возгорание ликвидировали вечером 16 июля на площади 280 гектаров.

Главам муниципалитетов – усилить профилактику

По оперативным данным на 17 июля, в лесах Поморья действуют четыре пожара: новый очаг в Лешуконском районе (около двух гектаров), в Виноградовском (семь гектаров) и два в Вельском (четыре гектара).

Все четыре возгорания локализованы, дальнейшее распространение огня остановлено.

Главной причиной лесных пожаров минувшей недели стали грозы, за исключением Вельского района, где к возникновению очагов привело нарушение жителями правил пожарной безопасности.

Игорь Орлов настоятельно рекомендовал главам муниципальных образований региона усилить профилактическую работу с населением:

«Это должно быть постоянной заботой. Особенно это касается лесных территорий, прилегающих к городам. Не все жители умеют корректно вести себя в лесу. Учить, разъяснять, предупреждать – это наша с вами совместная задача. Необходимо оказать поддержку общественникам, участвующим в профилактике. Погода ставит перед нами очень серьезные вызовы».

Напоминаем, что в лесах Архангельской области продолжает действовать особый противопожарный режим.

Запрещено:

  • разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
  • оставлять костёр непотушенным до полного прекращения тления;
  • бросать горящие спички и окурки;
  • выжигать хворост, сухую траву на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.

За нарушение правил пожарной безопасности (статья 8.32 КоАП РФ) предусмотрены штрафы: для граждан – до 3 000 рублей, для юридических лиц – до 200 тысяч рублей.

Телефоны горячей линии лесной охраны: 8-800-100-94-00, (8182) 41-06- 41.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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