Целевое обучение в медицинском вузе: обоюдная выгода

Выпускники школ, которые ещё не определились с будущей профессией, могут поступить в Северный государственный медицинский университет, заключив договор на целевое обучение и получить престижное образование за счет федерального бюджета.

Поступление на условиях целевого обучения предполагает льготные условия для поступления в медицинский университет по отдельному конкурсу и увеличивает шансы абитуриента быть принятым в ряды студентов.

Это гарантирует трудоустройство в избранную медицинскую организацию после обучения, а также материальные привилегии в период обучения в виде ежемесячной денежной выплаты и оплату проезда к месту практики, что актуально для студентов из области.



О плюсах целевого обучения рассказала Елизавета Лубнина, которая сразу после 11 класса заключила договор с Архангельской городской больницей № 6 и теперь работает там гинекологом:

«С первого курса я знала, где и кем буду работать. Во время обучения получала доплату к стипендии. Кроме того, в интернатуре познакомилась с заведующим отделением и коллективом, поэтому в первый день на работу мне было выходить не страшно».

Где есть права, там есть и обязанности

Во время учёбы «целевик» должен показывать хорошие результаты обучения по специальности и по завершении вуза отработать минимум три года в избранной медицинской организации.

Если он решит нарушить условия договора, то придется возместить организации расходы, связанные с предоставлением ему мер социальной поддержки, а также выплатить штраф.

Целевое обучение – это престижно и выгодно, считает министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов:

«Система целевого обучения позволяет нам точечно готовить необходимых специалистов, тем самым устранять кадровый дефицит по отдельным профилям медицинской деятельности. А молодые люди, включаясь в процесс целевого обучения, приносят несомненную пользу обществу с выгодой для себя».

Как подчеркнул глава ведомства, ряд медицинских учреждений области возмещают обучающимся расходы по оплате за проживание в общежитии, компенсируют проезд к месту практики, выплачивают «подъёмные» и предоставляют жилье по месту работы.

Очень нужны терапевты и педиатры

На сегодняшний день в здравоохранении Архангельской области востребованы врачи-специалисты первичного звена.

Например, при желании стать терапевтом абитуриент может заключить договор на целевое обучение с поликлиникой, обслуживающей взрослое население, а будущий педиатр – с детской.

Квота целевого приема на обучение по каждой специальности и по каждому направлению подготовки ежегодно устанавливается Министерством здравоохранения Российской Федерации, при этом государственная политика в данной сфере направлена на ее увеличение.

Необходимо отметить несомненную взаимосвязь планомерного увеличения квоты целевого приема с положительной динамикой снижения кадрового дефицита специалистов с высшим медицинским образованием.

Так, в последние годы наметилась тенденция к снижению общего количества врачебных вакансий в Архангельской области: 2014 год – 944 вакансии; 2016 год – 680 вакансий.

Министерство здравоохранения Архангельской области