Крупные компании готовы поддержать региональный чемпионат WorldSkills

Компания «Knauf» готова оказать содействие в организации регионального чемпионата WorldSkills на территории Архангельской области. Об этом представители фирмы заявили в ходе встречи с министром образования и науки Поморья Игорем Скубенко.

У производственников давно налажены тесные связи с Архангельским техникумом строительства и городского хозяйства. На его базе создан ресурсный центр «Knauf». Это позволяет обеспечить учебный процесс самыми современными материалами и технологиями. Прежде всего речь идёт о подготовке по специальности «Сухое строительство и штукатурные работы».

Сейчас ресурсный центр проходит аттестацию. Именно поэтому в столицу Поморья прибыли представители «Knauf». На встрече с Игорем Скубенко они выразили готовность развивать совместное сотрудничество в сфере Ресурсный центр «Knauf» на базе Архангельского техникума строительства и городского хозяйства открылся в 2009 годупродвижения регионального чемпионата WorldSkills, выступив в качестве партнёра форума.

Напомним, первый региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы Поморья» (WorldSkills Russia) стартует 14 февраля в Архангельске.

Соревновательная часть турнира будет состоять из выступлений студентов профтеха по пяти компетенциям: электромонтаж, малярные и декоративные работы, плотницкое дело, парикмахерское искусство, преподавание в младших классах.

— Мы планируем в дальнейшем существенно увеличить число компетенций регионального чемпионата WorldSkills. Уверен, что нам в этом помогут те, кто заинтересован в качественной подготовке выпускников профтеха – производственники Архангельской области. Есть и планы совместной работы с Северным (Арктическим) федеральным университетом, – отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Министерство образования и науки Архангельской области