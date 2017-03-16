Транспортная траектория Арктики: через «Белкомур» и глубоководный порт

На одной из самых представительных секций международного арктического форума «Арктика – территория диалога»будет обсуждаться дальнейшее развитие единой транспортной системы Северного морского пути.

Включены в повестку секции и вопросы обеспечения надежной доставки грузов на всём протяжении арктических маршрутов.

Проекты обсудят на самом высоком уровне

Сегодня планы по модернизации путей транспортировки в Арктике направлены на получение максимального эффекта при минимизации государственных затрат. Приоритет со стороны федерального правительства и крупного бизнеса отдаётся проектам на основе государственно-частного партнерства.

Так, в формате концессии предполагается реализация двух масштабных проектов – железнодорожной магистрали «Белкомур» и глубоководного района Железнодорожная магистраль «Белкомур»Архангельского морского порта, потенциальным инвестором которых готова выступить китайская компания Poly International Holding Ltd.

В рамках форума запланировано проведение межправительственной российско-китайской комиссии и встреча ее сопредседателей – заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина и вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна.

Кроме того, в ходе переговоров будут обсуждаться возможности реализации крупных транспортных проектов в Арктике, включая «Северный широтный ход» и Мурманский транспортный узел.

Возможность для роста объёма морских перевозок в Арктике

— Мы считаем, что форум станет хорошей площадкой для продвижения проектов строительства «Белкомура» и глубоководного порта, – считает генеральный директор ОАО МК «Белкомур» Владимир Щелоков. – На профильной секции, которую будет вести министр транспорта РФ Максим Соколов, запланированы выступления генерального директора Poly International Holding Ltd Ван Линя и губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Согласованная реализация этих проектов, по мнению генерального директора АО «Арктический транспортно-промышленный узел «Архангельск» Сергея Кокина, создаст предпосылки для роста объёма морских перевозок в Арктике и комплексного развития приполярных территорий России.

– Актуальность развития Северного морского пути, как ключевой альтернативной транспортной артерии мировых транзитных и внутренних грузоперевозок, очевидна, – отметил эксперт. – Хотелось бы иметь понимание государственного видения перспектив его развития и конкретных шагов, предпринимаемых в этом направлении.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области