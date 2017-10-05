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Почти 300 молодых педагогов пришли работать в школы Поморья в этом году

5 октября 15:00 Архангельск События
Чуть больше месяца назад Екатерина Кемова начала свой профессиональный путь в архангельской школе №8
Чуть больше месяца назад Екатерина Кемова начала свой профессиональный путь в архангельской школе №8

5 октября впервые свой профессиональный праздник – День учителя – отмечают почти 300 молодых наставников, которые начали свою трудовую деятельность в школах Архангельской области в 2017 году. Всего же более девяти с половиной тысяч педагогов работают в сфере образования Поморья.

Сразу на пять молодых учителей пополнился в этом году педагогический коллектив в школе №8 города Архангельска. Так, после завершения обучения в вузе сюда пришла работать учителем иностранных языков Екатерина Кемова. Первый и во многом самый показательный и непростой месяц позади. Этого времени молодому педагогу хватило для осознания того, что в выборе профессии она не ошиблась.

— С самого детства мечтала стать учителем. Месяц проработала, мне нравится. Но, конечно, к работе в школе нужно подготовить себя морально. Хочется видеть эффективность того, что я делаю. Хочется, чтобы ученики добивались успеха, – рассказала Екатерина Кемова.

Наставником молодого учителя в школе будет Марина Вешнякова, чей педагогический стаж работы составляет 20 лет. Опыт вкупе с инициативностью позволили ей стать автором собственных элективных курсов по подготовке к выпускным экзаменам. 

Признательность за труд

Один из уроков Екатерины Кемовой посетил исполняющий обязанности министра образования и науки Архангельской области Сергей Котлов. Руководитель регионального ведомства побывал в школе №8, чтобы поздравить педагогов с праздником и, конечно, не мог не высказать особые слова благодарности в адрес тех, кто делает первые шаги в профессию.

— В вашем лице хочу поздравить всех учителей, которые пришли работать в школы. Очень важно найти поддержку в педагогическом коллективе, уважение и понимание у учеников и родителей, сумев реализоваться в профессии, которую правильнее назвать призванием. Надеюсь, что у вас всё получится, – обратился Сергей Котлов к молодому педагогу.

В школах Архангельской области сегодня работают более двух тысяч учителей в возрасте до 35 лет. Необходимо отметить, что в последние годы наблюдается рост интереса к этой профессии.

В День учителя к коллегам со словами поздравления обратился исполняющий обязанности министра образования и науки Архангельской области Сергей Котлов: «Помочь молодому человеку стать самим собой и реализовать свои способности – пожалуй, в этой формулировке сконцентрирована суть работы любого педагога. Поэтому хочу пожелать тем, кто выбрал одну из самых непростых и ответственных профессий, быть востребованным у своих учеников. Успехов в работе и, конечно, счастья вашим семьям». 

Министерство образования и науки Архангельской области

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