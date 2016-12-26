В Поморье отменены торжественные и праздничные мероприятия

Еженедельное оперативное совещание в правительстве Архангельской области началось с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе над Чёрным морем.

Губернатор Архангельский области Игорь Орлов выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Среди тех, кто летел в самолете Минобороны в Сирию, был наш земляк, корреспондент Первого канала Дмитрий Рунков. Игорь Орлов по телефону выразил слова поддержки маме Дмитрия Наталье Алексеевне, живущей в Архангельске.

— Произошла страшная трагедия. Погибли замечательные люди. В связи с государственным трауром, объявленным Президентом России, мы отменяем все запланированные на этот день праздничные мероприятия. Прошу обратить внимание на это глав муниципальных образований и объяснить людям, через родителей объяснить детям, ожидавшим ёлок, с чем это связано, – обратился к собравшимся Игорь Орлов.

В связи с трауром в Архангельске перенесены на другую дату молодёжный губернаторский приём, торжественное мероприятие, посвящённое Дню спасателя и губернаторская ёлка для воспитанников государственных образовательных учреждений Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области