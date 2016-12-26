Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

В Поморье отменены торжественные и праздничные мероприятия

26 декабря 12:30

Еженедельное оперативное совещание в правительстве Архангельской области началось с минуты молчания по погибшим в авиакатастрофе над Чёрным морем.

Губернатор Архангельский области Игорь Орлов выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

Среди тех, кто летел в самолете Минобороны в Сирию, был наш земляк, корреспондент Первого канала Дмитрий Рунков. Игорь Орлов по телефону выразил слова поддержки маме Дмитрия Наталье Алексеевне, живущей в Архангельске.

— Произошла страшная трагедия. Погибли замечательные люди. В связи с государственным трауром, объявленным Президентом России, мы отменяем все запланированные на этот день праздничные мероприятия. Прошу обратить внимание на это глав муниципальных образований и объяснить людям, через родителей объяснить детям, ожидавшим ёлок, с чем это связано, обратился к собравшимся Игорь Орлов.

В связи с трауром в Архангельске перенесены на другую дату молодёжный губернаторский приём, торжественное мероприятие, посвящённое Дню спасателя и губернаторская ёлка для воспитанников государственных образовательных учреждений Архангельской области.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

26 декабря

Дом-ин­терн­ат в Мызе полу­чил ново­год­ние подар­ки от регио­наль­ного минэ­кон­ом­разви­тия

26 декабря

В Поморье отмене­ны тор­жест­вен­ные и празд­ни­чные меро­прия­тия

26 декабря

Игорь Орлов встре­тил­ся с руко­води­те­ля­ми регио­наль­ного отделе­ния «Народ­ного фронта»

26 декабря

16 фак­тов 2016-го

25 декабря

Глава Поморья выра­зил собо­лез­нова­ния род­ным и близ­ким погиб­ших в авиа­кат­ас­тро­фе над Чёр­ным морем

23 декабря

«Зим­няя сказ­ка 2016»: защит­ника­ми север­ных лесов стали более 400 жите­лей Поморья

23 декабря

Совет отцов Архан­гель­ской области вошел в число луч­ших в России

23 декабря

Ком­форт­ная город­ская среда и качес­тво ЖКХ объяв­лены наци­ональ­ными прио­ри­те­та­ми

23 декабря

Открыт приём заявок на област­ной фес­тиваль «Талан­ты Поморья»

23 декабря

В Архан­гель­ской области рас­тет число школь­ных туров

23 декабря

Чет­вёртый дом для кора­бе­лов «Сев­маша» сдан!

23 декабря

В Архан­гель­ске вновь вспом­нят о севе­ря­нах, погиб­ших в Афган­ис­тане

23 декабря

В Поморье появил­ся пас­порт меж­конф­ес­си­ональ­ной ситу­ации в муни­ципаль­ных образо­вани­ях

23 декабря

Севе­ряне смо­гут при­нять учас­тие во Все­рос­сийск­ом пра­во­вом диктанте

23 декабря

Тур­нир по бад­минто­ну и тен­нису в рам­ках спе­циаль­ной олим­пи­ады про­хо­дит в Поморье

22 декабря

Под­веде­ны итоги трид­цать пер­вой сес­сии областно­го Соб­ра­ния депутатов

22 декабря

Шаг навстре­чу буду­щему: в Архан­гель­ске предс­та­вили улуч­шен­ную вер­сию экзоске­лета

22 декабря

Аген­тство стра­те­ги­чес­ких раз­рабо­ток обу­ча­ет муни­ципа­лов про­ек­тно­му управле­нию

22 декабря

В Поморье сни­зилось коли­чес­тво ДТП

Похожие новости

26 декабря Общество

В Поморье отмене­ны тор­жест­вен­ные и празд­ни­чные меро­прия­тия

12 декабря Общество

Поморье занима­ет лиди­ру­ющие пози­ции в стра­не по про­зрач­нос­ти гос­заку­пок

6 декабря Общество

Игорь Орлов: «Пос­ла­ние Пре­зи­ден­та дол­жно стать для всех руко­водст­вом к действию»

5 декабря Губернатор

Игорь Орлов: «К ужас­ной тра­ге­дии при­вело обыч­ное раз­гильд­яйс­тво»

21 ноября ЖКХ

Про­дол­жа­ют­ся про­фил­ак­тич­ес­кие рейды по про­вер­ке безо­пас­ности газос­набже­ния

7 ноября Общество

Игорь Орлов: «Мы возв­ра­ща­ем­ся к пра­вильным отноше­ни­ям с Азер­байджа­ном»

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия