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Игорь Орлов:
«Геологические изыскания – первый практический шаг к реализации проекта строительства Архангельского глубоководного порта»

23 января 14:20 Строительство Арктика

Руководством АО «Арктический транспортно-промышленный узел «Архангельск» и ОАО «Архангельский трест инженерно-строительных изысканий» (ТИСИз) подписан договор о проведении инженерно-геологических изысканий в феврале 2017 года, которые должны подтвердить выбор оптимальной площадки под строительство глубоководного района морского порта Архангельск.

Геологические изыскания в данном районе проводятся впервые. Изучение грунтов будет вестись в шести точках северной части Двинского залива Белого моря. Для получения полной картины структуры залегания грунтов геологам предстоит пробурить скважины на глубину до 20-25 метров.

— На основе полученных данных мы сможем более детально проработать технико-экономические параметры порта и в перспективе выйти на понижение объема капитальных затрат, – отметил генеральный директор АО «Арктический транспортно-промышленный узел «Архангельск» Сергей Кокин.

Напомним, обсуждение проекта ведется с 1996 года. Изначально рассматривался вариант строительства глубоководного порта в акватории губы Сухое море в районе острова Мудьюг. Позднее было предложено перенести строительство чуть севернее – в район устья реки Куя с целью снизить стоимость проекта.

— Геологические изыскания – это первый практический шаг на пути реализации такого масштабного, сложного и значимого проекта. Впереди еще длинный путь. Наряду с другими ключевыми проектами Архангельской области он будет представлен на международном арктическом форуме, – подчеркнул губернатор Поморья Игорь Орлов.

Секретариат представителя губернатора Архангельской области по развитию Арктики

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