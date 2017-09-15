Виноградовский район везёт на Маргаритинку юных музыкантов и сливочное масло

«Любо жить на Двиноважье» – под таким девизом будет представлена экспозиция Виноградовского района на Маргаритинской ярмарке.

Как рассказала заместитель главы Виноградовского района по социальным вопросам Людмила Краскова, основой экспозиции станет набор эксклюзивных фотографий, представляющих информацию о мероприятиях, которые проходили нынешним летом в Виноградовском районе в рамках проекта «Любо жить на Двиноважье». Это Троицкий фестиваль в Пянде, День Березника, юбилейные торжества в Борке и Усть-Ваге.



— Помимо этого, участникам и гостям ярмарки мы будем рассказывать о туристических маршрутах нашего района, – отметила Людмила Краскова. – Их несколько: ТОС «Белое озерко», ТОС «Исток», «Музей на колесах», удивительная Пянда. Мы будем приглашать всех в наш район, и в качестве приглашений предлагать красочные буклеты, рассказывающие о туристических маршрутах.

Музыкальное сопровождение стенда Виноградовского района обеспечат юные музыканты из Рочегодской музыкальной школы, а в торговых рядах можно будет увидеть мастера из Рочегды Наталью Шохину, которая привезет уникальные и неповторимые изделия, выполненные в личной мастерской «Виноградье». Свою фирменную продукцию – сливочное масло – привезёт на «Маргаритинку» ООО «Борок».

По материалам газеты «Двиноважье»