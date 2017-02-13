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Архангельск вспомнит героев афганской войны

13 февраля 16:45 События Архангельск

На мемориале «Площадь Памяти» на Вологодском кладбище в Архангельске 15 февраля в 10:00 начнётся торжественный митинг, посвящённый Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Мероприятие приурочено к 28-й годовщине со дня вывода советских войск из Республики Афганистан. 

Организаторами мероприятия выступили региональная общественная организация «Долг» при поддержке центра «Патриот». Участие в митинге примут ветераны боевых действий, представители власти, общественности, школьники, воспитанники военно-патриотических клубов.

Кроме этого, памятные мероприятия пройдут на протяжении всей недели. Так, с 14 по 17 февраля в фойе центра «Патриот» будет открыта передвижная фотовыставка «Долг». Фотографии для выставки из своих личных архивов предоставили ветераны боевых действий, а также организация «Долг».

17 февраля в 15 часов в центре патриотического воспитания будет работать выставка «Оружие Победы». В этот же день в 16 часов на сцене регионального центра патриотического воспитания состоится  концерт «Дань памяти», в котором примут участие творческая молодежь и художественные коллективы города Архангельска.

Вход свободный.

Приглашается пресса.

ГАУ Архангельской области «Патриот»

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