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Спортивных журналистов приглашают на конкурс

12 октября 10:40 Спорт

Оргкомитет VII Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед» приглашает к участию спортивных журналистов российских и иностранных русскоязычных СМИ.

На конкурс принимаются работы на русском языке, вышедшие в эфир, опубликованные в печатных или электронных СМИ в период с 19 ноября 2016 года по 29 октября 2017 года.

По решению организаторов конкурса срок приёма заявок и конкурсных работ определен до 29 октября включительно.

Основными целями фестиваля-конкурса, который проводят ПАО «Газпром», Олимпийский комитет России и Федерация спортивных журналистов России, являются пропаганда олимпийского движения, спорта и здорового образа жизни, а также повышение качества спортивной журналистики в России.

Конкурсные работы будут оценены в следующих номинациях:

  • «Лучший репортаж/фильм/сюжет» (для телевидения);
  • «Лучший радиорепортаж» (для радио);
  • «Лучшая публикация» (для печатных и интернет-изданий);
  • «Лучший фоторепортаж/фоторабота» (для печатных и интернет-изданий).

Прием заявок на участие и конкурсных работ будет осуществляться до 29 октября 2017 года по почте: 119991, г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, Олимпийский комитет России (Служба информации ОКР) или по электронной почте energiya2017@olympic.ru.

Финал VII фестиваля-конкурса «Энергия побед» пройдет 23-24 ноября 2017 года в Москве.

Агентство по спорту Архангельской области

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