К 2018 году северян обеспечат электронными медкартами

Уровень развития телемедицинских технологий и информационных систем в здравоохранении Поморья оценили представители федерального Минздрава.



Столичные эксперты посетили Архангельскую областную клиническую больницу, городскую поликлинику № 1, онкологический диспансер, детскую областную больницу им. П.Г. Выжлецова и станцию скорой медицинской помощи.

Итоги визита были подведены на встрече с министром здравоохранения Архангельской области Антоном Карпуновым.

Были отмечены успехи областной клинической больницы по разработке персонифицированного учета в стационаре, электронные карты в городской поликлинике, а также богатый опыт и высокий уровень телемедицины в регионе.

Развитие телемедицинских коммуникаций на огромной территории Архангельской области является стратегической задачей, которая позволит решить множество экономических, медицинских и образовательных задач.

Как отметил Антон Карпунов, добиться положительных результатов можно, объединив усилия регионального министерства здравоохранения, муниципалитетов и других заинтересованных ведомств.

В ходе встречи её участники обсудили также перспективы развития электронного документооборота, внедрение централизованной службы управления скорой медицинской помощью, создание электронного архива для хранения медицинских изображений, доработку программного обеспечения для выписки электронных рецептов.

Планируется, что в 2018 году все северяне, застрахованные в системе ОМС, будут обеспечены электронными медицинскими картами. Разработан личный кабинет пациента «Моё здоровье», через который человек сможет не только записываться на приём и вызывать врача на дом, но и получит доступ к собственным медицинским документам.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области