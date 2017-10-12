Семнадцатые молодежные Дельфийские игры России состоятся с 20 по 25 апреля 2018 года в Приморском крае.

Планируется, что в программу соревнований войдут 29 номинаций – общероссийских конкурсов, – завоевавших заслуженную популярность среди участников и зрителей: народное, академическое, сольное и ансамблевое пение; театр; современный, народный и классический танец; цирковое, кулинарное и парикмахерское искусство; дизайн одежды; тележурналистика; фотография и другие. С полным списком можно ознакомиться на сайте Дельфийских игр https://delphic.games/.

Одновременно программой форума предусмотрены масштабные театрализованные церемонии открытия и закрытия, гала-концерт Дельфийских лауреатов, Международная конференция, а также культурно-просветительские мероприятия.

По предварительным данным, планируется, что в играх примут участие более 2000 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет из всех федеральных округов и субъектов Российской Федерации.

10 февраля 2018 года Национальным Дельфийским советом России начнётся приём сводных заявок от субъектов Российской Федерации на участие Дельфийских сборных регионов.

Напомним, Архангельская область традиционно принимает участие в Дельфийских играх России. Со 2 по 4 февраля 2018 года в регионе пройдёт традиционный отборочный этап – пятый областной фестиваль «Таланты Поморья».

По словам регионального представителя Дельфийского комитета России Галины Косаревой, в конкурсную программу включены 26 номинаций, среди которых несколько новых: «Я – кадет», «Авторская песня», «Кулинария», «Парикмахерское искусство», «Танцы народов мира».

Победители фестиваля «Таланты Поморья» получат право представать наш регион на Дельфийских играх России 2018 года.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области