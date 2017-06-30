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В турнире по пожарно-прикладному спорту команда Архангельской области завоевала две медали

30 июня 17:45 Спорт Безопасность

В Архангельске завершился открытый чемпионат Северо-Западного федерального округа по пожарно-прикладному спорту.

В течение четырёх дней 300 спортсменов из 11 субъектов Северо-Западного и Центрального федеральных округов соревновались в преодолении стометровой полосы препятствий, подъеме по штурмовой лестнице, боевом развертывании и эстафете.

Команда Архангельской области завоевала две бронзовые медали. Обе оказались у старших юношей в индивидуальном и личном первенстве.

— Поздравляю всех победителей соревнований. Несмотря на сложные погодные условия вы справились с поставленными задачами и показали хорошие результаты, – сказал на закрытии чемпионата заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей Шестаков.

По результатам общекомандного зачёта победителем соревнований стала команда Санкт-Петербурга. Команда Архангельской области – пятая.

Агентство по спорту Архангельской области

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