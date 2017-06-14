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В день 100-летнего юбилея своего города котлашане прошли финансовый квест

14 июня 18:00 Финансовая грамотность События

Более 130 молодых жителей Котласа приняли участие в игре «Дружи с финансами», ареной которой стала центральная площадь города.

Чтобы победить в игре, участникам квеста предстояло ответить на различные вопросы. Например, во сколько лет нужно начинать делать добровольные пенсионные накопления? Где выгоднее взять в займы: в банке, МФО или у соседей? Чем могут быть опасны покупки в интернете?

С этой задачей успешно справились более 130 юношей и девушек. Они прошли пять локаций, расположенных на центральной площади Котласского городского парка: Банк, Страховую компанию, Микрофинансовую организацию, Негосударственный пенсионный фонд и Центр защиты прав потребителей. 

Кроссворд на знание финансовых терминов, различия между ОСАГО и КАСКО, основные правила пользования банковской картой, расчет минимального взноса в негосударственный пенсионный фонд – и это лишь малая часть заданий, которые организаторы приготовили для участников квеста «Дружи с финансами».

Победителям игры были вручены памятные призы, но намного важнее было другое – игра помогла повысить уровень финансовой грамотности и обезопасить себя и своих близких от распространенных ошибок при пользовании финансовыми услугами.

Кроме того, консультации и открытки о правилах безопасного пользования финансовыми услугами получили более двухсот жителей Котласа.

Квест для молодёжи «Дружи с финансами» прошёл в рамках региональной программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области, которая успешно реализуется на территории региона с 2014 года.

Пресс-центр программы повышения финансовой грамотности населения Архангельской области

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