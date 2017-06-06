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В Северодвинске врачам помогают с арендой жилья

6 июня 12:45 Северодвинск

10 однокомнатных квартир в новостройке в центре города арендовало руководство Северодвинской городской больницы № 2 для врачей и медицинских сестёр.

По мнению администрации больницы, решение жилищного вопроса позволит привлечь специалистов, в которых нуждается учреждение: врачей узких специальностей, общей практики, участковых.

С этой целью в больнице предусмотрена возможность частичного возмещения расходов работников на аренду жилья или выплату ипотечных платежей.

Квартиры уже предоставлены врачу-хирургу и двум молодым семьям сотрудников больницы. Несколько из них предусмотрены для выпускников медицинского колледжа, которые будут проходить государственную практику, а после и работать в медучреждении.

С работниками заключаются договоры найма жилого помещения. Согласно условиям договора, оплату аренды жилья частично или полностью берёт на себя больница. Работники оплачивают коммунальные платежи и иные расходы, связанные с содержанием жилья. Решение о предоставлении квартир в аренду принимает жилищная комиссия.

Министерство здравоохранения Архангельской области

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