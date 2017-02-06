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«Козья ферма» возле «Миножьей гавани», или аграрный туризм – рядом

6 февраля 16:00 Агропром Туризм

Настоящий фермерский туристический продукт предлагается северянам и гостям Поморья в пяти минутах езды от города Архангельска. Гостевое подворье «Фермерская слобода» расположено в деревне Левковка Приморского района.

Регулярно принимать туристов на ферме предприниматель Владимир Будейкин начал в январе 2017 года. 

Свое животноводческое хозяйство фермер превратил в объект показа прежде всего для детской аудитории. «Слобода» включает в себя «Птичий дворик», «Кроличью деревушку», «Козью ферму», а к лету в ближайшем водоеме появится «Миножья гавань».

Расположено новое место для семейного отдыха очень удобно – на перепутье дорог в Архангельск, Северодвинск и Новодвинск. В выходные сюда легко добраться на машине с детьми.

«Фермерская слобода» – развивающийся проект.  Владимир Будейкин уже задумывается о разработке  гастрономической программы. А пока предлагает гостям продегустировать козье молоко и домашний сыр собственного приготовления.

Реализовать проект фермеру помогли субсидии регионального министерства АПК и торговли. Поддержку в рамках областной программы получили еще два крестьянских хозяйства в Устьянском районе.

— Надеюсь, «Фермерская слобода» станет примером для других районов области по развитию аграрного туризма, – отметила заместитель министра культуры Архангельской области по развитию туризма Светлана Зеновская.

Министерство культуры Архангельской области

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