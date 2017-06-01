Итоги всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» подвели в Поморье

В акции, которая проходила с 15 по 21 мая 2017 года, приняли участие все медицинские организации, а также учреждения системы образования: школы, средние специальные и высшие учебные заведения.

Специалистами центра СПИД была организована работа выездного анонимного кабинета в колледжи и техникумы Архангельска.

Прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию около 300 учащихся, в анонимном кабинете центра СПИД получили консультацию по путям передачи ВИЧ-инфекции и способах профилактики, а также прошли тестирование 34 человека.

Профилактическими мероприятиями в учебных заведениях области всего было охвачено более 10 000 человек.

На горячую линию СПИД-Архангельск обратилось за консультативной помощью более 30 человек.

В рамках проведения акции были проведены спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактические беседы и лекции, круглые столы, классные часы, демонстрация и обсуждение фильмов и роликов по проблеме ВИЧ-инфекции.

Министерство здравоохранения Архангельской области