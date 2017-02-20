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Алексей Андронов:
«Арктический молодёжный форум в Архангельске должен стать традицией»

20 февраля 17:15 Молодежь Арктика

Об этом заместитель губернатора заявил на заседании оргкомитета по подготовке и проведению III международного молодёжного образовательного форума «Арктика. Сделано в России».

Открывая заседание оргкомитета, Алексей Андронов подчеркнул, что форум, который организует Росмолодёжь, проводится в нашем регионе впервые. До этого дважды местом его проведения была Тверская область. 

– Логично, что форум, посвящённый практическим вопросам изучения и освоения Арктики, будет проходить в Архангельской области. Уверен, его ежегодное проведение станет ещё одной нашей традицией, – подчеркнул замгубернатора.

В форуме «Арктика. Сделано в России» примут участие 180 молодых ученых, аспирантов, магистров из России и стран арктического регионаЕщё одной особенностью III форума «Арктика. Сделано в России» станет то, что он пройдет в рамках более крупного мероприятия – форума «Арктика – территория диалога».

Площадкой форума станет территория возле туркомплекса «Малые Карелы», где будет разбит полевой лагерь. На оргкомитете были рассмотрены вопросы его обустройства, безопасности и обеспечения необходимой инфраструктурой.

Интерес правительства Архангельской области к этому мероприятию в первую очередь обусловлен его практическим содержанием. По итогам форума наиболее талантливые молодые специалисты направляются для стажировки в крупные компании, ведущие активную деятельность в Арктической зоне РФ.

Заместитель директора форума «Арктика. Сделано в России» Алексей Любцов заявил:

«Мы приглашаем к участию молодых людей, включённых в проблематику арктического шельфа, в те задачи, которые ставит Президент и которые можно решить привлечением молодых ребят».

Итогом первых двух форумов стало не только трудоустройство молодых специалистов, но и их объединение в экспертное международное сообщество для выработки новых идей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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