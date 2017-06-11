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Подрядчик намерен завершить строительство Восточного шоссе в Котласе в этом году

11 июня 10:00 Транспорт Котлас Строительство дорог
Новая дорога освободит улицы Котласа от большегрузов, идущих транзитом через город
Новая дорога освободит улицы Котласа от большегрузов, идущих транзитом через город

В ходе рабочего визита на юг области губернатор Игорь Орлов побывал на строительстве автотрассы в обход Котласа (Восточном шоссе) и оценил объёмы и темпы работ.

Начальник управления экономического развития администрации МО «Котлас» Владислав Заборский доложил, что проектную документацию на объект город Владислав Заборский: «Сегодня дорога готова на пятьдесят процентов»разработал в 2014 году. Строительство трассы началось в начале 2016 года. 

Сегодня дорога готова на пятьдесят процентов.

— Проблемы были с коммуникациями, поскольку здесь около 39 пересечений, нужны были согласования, но сегодня подрядчик обязуется сдать дорогу до конца года, – заметил Владислав Заборский. 

Дорожники должны сделать земляное полотно и дорожную одежду, переустроить инженерные сети, оборудовать тротуары, установить автобусные остановки, обеспечить освещение и водоотведение.

— Сметная стоимость объекта составляет 228,2 миллиона рублей. Подряд стоимостью 193,5 миллиона рублей выиграла компания «Вологодавтодор». На сегодня на дороге выполнена разрубка трассы, снят растительный слой грунта, ведутся работы по устройству земляного полотна и искусственных сооружений, – отметил Владислав Заборский. 

В интервью журналистам он сообщил, что новая дорога освободит улицы Котласа от большегрузов, идущих транзитом через город в сторону Коряжмы, Вилегодского района и Республики Коми. 

Добавим, что всего на строительство объекта в 2014–2017 годах уже потратили 7,7 миллиона рублей из местного бюджета. При этом, как рассказал глава города Игорь Орлов высоко оценил развёрнутый фронт работ и уточнил сроки завершения стройкиАндрей Бральнин, 2,4 миллиона составила оплата проектных работ, 2,9 миллиона – выкуп земельного участка, а 2,5 миллиона рублей – оплата подготовительных работ. 

Игорь Орлов высоко оценил развёрнутый фронт работ и уточнил сроки завершения стройки. Дорожники пообещали сдать дорогу осенью и пожаловались на проблемы с газопроводом.

– Если есть сложности с «Газпромом», обратитесь к моему заместителю Алексею Алсуфьеву и мы вам поможем. Мы уже переносили газопровод в Мирном, согласовывая проект по переносу трубы со множеством серьёзных ведомств. Поэтому и здесь правительство области готово подключиться, если есть такая необходимость, – резюмировал Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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