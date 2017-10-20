Актуальную практику закупок обсудят на региональной конференции в Архангельске

Контрактное агентство Архангельской области совместно с ГАУ АО «Региональный центр по организации закупок» проводят III региональную конференцию «Реализация федерального закона № 223-ФЗ в Архангельской области: актуальная практика и последние изменения законодательства».

Уже в третий раз участникам конференции предоставляется возможность получить информацию о практике применения законодательства в сфере закупок.

Будут рассмотрены вопросы судебной практики по гражданско-правовым спорам, связанным с применением 223-ФЗ, актуальные вопросы арбитражной, административной и судебной практики, а также осуществление прокурорского надзора.

Участники смогут обсудить проблемы проведения закупок автономными и бюджетными учреждениями и показатели эффективности процесса закупок.

К участию в мероприятии приглашаются все заинтересованные лица, работающие в сфере корпоративных закупок.

Конференция состоится 27 октября 2017 года в конференц-зале правительства Архангельской области (пр. Троицкий, д. 49, корп. 1). Регистрация: с 09:00 до 10:00, начало работы конференции: 10:00.

В работе конференции примут участие представители учреждений высшего и дополнительного профессионального образования Москвы и Ярославля, Единой электронной торговой площадки, Арбитражного суда, прокуратуры, управления Федеральной антимонопольной службы Архангельской области, а также органов местного самоуправления, государственных учреждений, общественных организаций, малого и среднего предпринимательства.

Для участия в мероприятии требуется предварительная регистрация.

Подробная информация размещена на сайте ГАУ АО «РЦОЗ».