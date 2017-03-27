Пять медалей завоевали боксёры Архангельской области на первенстве СЗФО

Поморье на соревнованиях представляли 11 спортсменов из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Вельска.

В Новодвинске завершилось первенство Северо-Западного федерального округа по боксу среди юниоров.

В этом году в Архангельскую область приехали 78 сильнейших боксеров из десяти регионов Северо-Запада. Поморье на соревнованиях представляли 11 спортсменов из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Вельска.

По итогам соревнований сборная Архангельской области завоевала одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали.

Победителем в весовой категории до 49 кг стал Кирилл Малашков, серебряным призёром в весовой категории до 56 кг – Кондрат Смолич, бронзовыми призёрами – Даниил Малашков (весовая категория 49 килограмм), Андрей Жуков (весовая категория 60 килограмм), Даниил Шишкин (весовая категория 69 килограмм).

Кирилл Малашков завоевал право представлять Северо-Запад на первенстве России, которое пройдёт в начале мая в Оренбурге.

— От всей души поздравляю ребят с заслуженными наградами, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Наши боксеры завоевали медали фактически в каждой второй весовой категории. Пятеро наших ребят выполнили норматив кандидата в мастера спорта по боксу. Всё это говорит о том, что бокс в Архангельской области развивается. Надеюсь, Кирилл Малашков уверенно выступит и на первенстве России.

Агентство по спорту Архангельской области