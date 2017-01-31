Утверждён план мероприятий празднования 80-летия Архангельской области

Как подчеркнул на заседании оргкомитета юбилея Игорь Орлов, принятый план остаётся документом, открытым для изменений и дополнений.

Губернатор ещё раз напомнил членам оргкомитета, что празднование 80-летия региона должно стать знаковым событием для всех жителей Архангельской области и привлечь к юбилейным мероприятиям как можно больше северян.

Именно поэтому инициативы Ломоносовского фонда и выбор логотипа юбилея прошли процедуру открытого интернет-голосования.

В конце декабря 2016 года завершилось голосование по выбору инициатив Ломоносовского фонда для включения в основной план мероприятий празднования юбилея.

Из более чем 70 предложений отобраны наиболее популярные, которые вошли в утверждённый план.

Логотип, набравший наибольшее число голосов, стал официальным символом юбилея. Его рекомендовано широко использовать всем предприятиям и организациям, работающим в Поморье.

Авторы двух логотипов, занявших неофициальные второе и третье места, – Павел Мелешкин и Екатерина Осинина – были награждены за участие в конкурсе благодарственными письмами губернатора. Их работы также могут быть использованы, но уже как неофициальная символика юбилея.

Определились и с датой основных торжеств. Их решено приурочить к официальной дате разделения Северной области на Архангельскую и Вологодскую – 23 сентября 1937 года.

Подводя итоги заседания, Игорь Орлов заявил: с этого момента оргкомитет переходит к реализации мероприятий.

Кстати, с началом юбилейного года уже стартовали два интересных медиапроекта. Так, ГТРК «Поморье» начала показ серии телеочерков, посвящённых истории региона, а информационное агентство «Двина-Информ» ведёт постоянную рубрику «80 лучших людей Архангельской области».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области