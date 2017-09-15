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Дорожники Поморья ищут способы эффективной борьбы с борщевиком

15 сентября 13:30 Транспорт Строительство дорог Наука

Для решения проблемы зарастания опасным для здоровья человека сорняком полосы отводов автотрасс архангельские дорожники воспользовались помощью специалистов-биологов.

Распространение борщевика является сегодня проблемой не только для сельского хозяйства. В советское время высокоурожайный и быстрорастущий борщевик Сосновского активно культивировался в различных областях России для использования в животноводстве в качестве кормовой базы. Однако затем его распространение вышло из-под контроля, и сегодня эти многолетние растения, достигающие высоты нескольких метров, завоёвывают всё новые территории.

Во многих регионах России принимаются комплексные меры по борьбе с борщевиком, каждый экземпляр которого способен давать в год до 100 тысяч семян.

Для человека этот сорняк опасен химическими соединениями, которые содержатся в его соке. Его контакт с кожей провоцирует глубокие ожоги, а попадание сока борщевика в глаза может привести к слепоте. Особая опасность заключается в том, что прикосновение к растению первое время не вызывает никаких неприятных ощущений.

— Мы столкнулись с проблемой зарастания полосы отвода борщевиком ещё во время реконструкции и последующей эксплуатации дороги Плесецк–Каргополь. Это растение очень живучее, быстро восстанавливается и при этом представляет опасность для человека. Осуществлять разрубку полосы отвода, которая зарастает борщевиком, очень тяжело и на сегодняшнем этапе не слишком эффективно. – рассказал советник дорожного агентства «Архангельскавтодор» Евгений Лобанов.

В прошлом году было решено привлечь к решению этой проблемы специалистов-биологов. Был заключён контракт в рамках финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Специалисты Архангельского филиала ФГБУ «Россельхозцентр» провели в 2017 году исследования на одном из участков трассы Брин-Наволок–Плесецк–Каргополь в Каргопольском районе. На протяжении трёх летних месяцев на отдельном участке полосы отвода дороги были опробованы методы скашивания и химического воздействия на растения борщевика на разных этапах его роста.

Учёными был сделал вывод: метод даже многократного скашивания эффективен только для предотвращения цветения и созревания семян. Это не уничтожает, а лишь ослабляет растения, сам же процесс представляет большой риск получения операторами ожогов и других травм.

Применение специальных химических смесей показало, что они способны более эффективно уничтожать борщевик. «Россельхозцентр» уже подготовил подробный отчёт о проделанной работе, где даны конкретные рекомендации по борьбе с сорняком.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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