Семья как высшая ценность: Поморье начинает сотрудничество с Фондом Андрея Первозванного

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и председатель попечительского совета всероссийской программы «Святость материнства» Наталья Якунина подписали соглашение между правительством региона и международным общественным фондом содействия духовно-нравственному возрождению общества «Фонд апостола Андрея Первозванного».

Подписание документа состоялось при участии митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила и директора фонда Владимира Бушуева.

Соглашение предусматривает организационное и информационное сотрудничество, направленное на укрепление в общественном сознании отношения к семье, материнству, отцовству и детству как величайшим ценностям.

— Проекты, о которых мы говорим, имеют социальный характер, но роль и место их в жизни общества гораздо выше, – сказал Игорь Орлов.

По словам главы региона, решение демографических вопросов, повышение численности населения – это главная государственная задача:

«Она не может быть решена исключительно усилиями только одной власти. Уверен, во взаимодействии с Фондом апостола Андрея Первозванного и программой «Святость материнства» мы найдём новые правильные решения».

Поморье получит новые возможности

Наталья Якунина отметила: подписание соглашения состоялось в знаковый для региона и фонда год:

«Поморье в этом году празднует 80-летний юбилей, а фонд отмечает своё 25-летие. Программа «Святость материнства» работает в рамках этого фонда».

Архангельская область стала 27-м субъектом России, вошедшим в число регионов-партнёров Фонда апостола Андрея Первозванного.

— Планируется целый ряд проектов, – заявил Игорь Орлов. – Для нас очень важно получить новые инструменты, знания и опыт. С одной стороны, у региона есть свои достижения в этой сфере, с другой стороны, заручившись такой мощной общественной поддержкой, мы получим новые возможности.

Помочь будущим мамам и сберечь новые жизни

По словам Натальи Якуниной, работа с регионами строится по двум направлениям:

«Мы предлагаем для реализации свои идеи и проекты и, кроме того, в каждом регионе стараемся найти что-то своё, особенное, необыкновенное и поделиться этим опытом с другими субъектами РФ».

Основой программы является сбережение жизни детей, которые ждут своего появления на свет, в том числе – посредством психологической и материальной помощи беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Особое значение руководство программы и фонда уделяет постоянному совершенствованию профессионального уровня специалистов, которые работают с будущими мамами, а также взаимодействию с молодёжью и средствами массовой информации.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области