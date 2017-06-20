В День памяти и скорби в Архангельске зажгут свечи памяти

Участники акции зажгут поминальные свечи, выложенные в виде цифры «1418» – по числу дней Великой Отечественной войны

22 июня в четыре утра в Архангельске на площади Мира у Вечного огня состоится мероприятие в рамках всероссийской акции «Свеча памяти».

Участники акции зажгут поминальные свечи, выложенные в виде цифры «1418» – по числу дней Великой Отечественной войны.

Координатором акции выступает региональный центр патриотического воспитания. К мероприятиям Дня памяти и скорби присоединились все муниципалитеты Поморья.

Участники митинга почтят память павших минутой молчания и возложат цветы к монументу Победы.



Напомним, из Архангельской области на фронт ушли 270 тысяч человек – четверть всего населения области. Более 113 тысяч из них погибли.

ГАУ Архангельской области «Патриот»