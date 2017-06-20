Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

В День памяти и скорби в Архангельске зажгут свечи памяти

20 июня 13:40 События
Участники акции зажгут поминальные свечи, выложенные в виде цифры «1418» – по числу дней Великой Отечественной войны
Участники акции зажгут поминальные свечи, выложенные в виде цифры «1418» – по числу дней Великой Отечественной войны

22 июня в четыре утра в Архангельске на площади Мира у Вечного огня состоится мероприятие в рамках всероссийской акции «Свеча памяти».

Участники акции зажгут поминальные свечи, выложенные в виде цифры «1418» – по числу дней Великой Отечественной войны.

Координатором акции выступает региональный центр патриотического воспитания. К мероприятиям Дня памяти и скорби присоединились все муниципалитеты Поморья.

Участники митинга почтят память павших минутой молчания и возложат цветы к монументу Победы.  

Напомним, из Архангельской области на фронт ушли 270 тысяч человек – четверть всего населения области. Более 113 тысяч из них погибли.

ГАУ Архангельской области «Патриот»

Общество

20 июня

На выставке «Вой­на и мифы» предс­та­вят «Кни­гу памя­ти «Бес­смертно­го полка»

20 июня

В День памя­ти и скор­би в Архан­гель­ске зажгут свечи памяти

20 июня

Поморье отме­тит все­рос­сийс­кий олим­пийс­кий день боль­шим спор­тивным празд­ни­ком

20 июня

Зри­тели рок-фес­тива­ля «Мост» смог­ли про­верить свою финан­со­вую гра­мот­ность

20 июня

На чем­пи­она­те Рос­сии по пара­бад­минто­ну Миха­ил Чивик­син завое­вал три медали

20 июня

Школь­ники с роди­ны Ломо­носо­ва отпра­вились в Париж

20 июня

В лет­них спор­тивных играх среди горо­дов и райо­нов пер­вое место заняла коман­да Котласа

19 июня

Более 12 тысяч обраще­ний поступи­ло регио­наль­ному упол­номо­чен­ному по пра­вам чело­века в про­шлом году

19 июня

Три врача из Архан­гель­ской области стали победи­те­ля­ми все­рос­сийско­го конкурса

19 июня

Совет Феде­ра­ции своим постан­ов­лени­ем под­дер­жал пред­ложе­ния региона

19 июня

Органи­за­то­ры «Коман­ды 29» рас­ска­жут о новой кон­цеп­ции про­веде­ния моло­дёж­ного форума

19 июня

Фильм «Аркти­ка гла­зами детей» стал победи­те­лем все­рос­сийско­го теле­фес­тива­ля

19 июня

Кон­курс социаль­ной рек­ламы «Импульс» открыл приём заявок

19 июня

Юри­дич­ес­кие лица могут оспо­рить раз­меры кадаст­ро­вой стоимости

19 июня

На рок-фес­тива­ле «Мост» рисо­вали юби­лей­ные граф­фити и сда­вали нормы ГТО

19 июня

Отчёт об исполне­нии областно­го бюд­жета за 2016 год будет предс­та­влен на пуб­личных слушаниях

19 июня

Греб­цы Архан­гель­ской области завое­вали на чем­пи­она­те Рос­сии четы­ре медали

19 июня

Конош­ский район: опреде­лить точки роста

19 июня

ФКП Рос­ре­ес­тра: взаи­мод­ейс­твие с граж­дана­ми – прио­рит­ет­ное нап­равле­ние работы

Похожие новости

20 июня Общество

На выставке «Вой­на и мифы» предс­та­вят «Кни­гу памя­ти «Бес­смертно­го полка»

20 июня Общество

В День памя­ти и скор­би в Архан­гель­ске зажгут свечи памяти

19 июня Общество

На рок-фес­тива­ле «Мост» рисо­вали юби­лей­ные граф­фити и сда­вали нормы ГТО

16 июня Общество

На рок-фес­тива­ле «Мост» можно будет про­верить свою финан­со­вую гра­мот­ность

14 июня Общество

В день 100-лет­него юби­лея свое­го горо­да кот­лаша­не про­шли финан­совый квест

12 июня Губернатор

Стать граж­дани­ном – в День России!

12 июня Губернатор

День Рос­сии в Архан­гель­ске начал­ся с воз­ложе­ния цве­тов к Веч­ному Огню

9 июня Общество

В День Рос­сии архан­гело­гор­од­цев ожи­да­ет широ­кая спор­тив­ная программа

8 июня Общество

В День Рос­сии в Мос­кве прой­дёт праз­дник наци­ональ­нос­тей

7 июня Культура

Новые звёз­ды Рос­сии высту­пят в Архан­гель­ске

2 июня Общество

Самый «сол­нечный» фес­тиваль стар­то­вал в сто­лице Поморья

25 мая Общество

Память поколе­ний: Соло­вец­кой школе юнг – 75 лет

24 мая Общество

В Кот­ласе стар­това­ли офи­циаль­ные меро­прия­тия к 100-ле­тию города

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия