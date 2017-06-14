Передовые технологии по работе с семьями и детьми представят в Архангельске

16 июня в Архангельске пройдёт III региональная выставка-форум по продвижению лучших технологий в сфере поддержки семьи и детства «Вместе – ради детей! Вместе с детьми».
Выставка-форум станет площадкой, где каждый участник, имеющий положительный практический опыт работы с семьей, сможет представить результаты своей деятельности, обменяться эффективными решениями в сфере поддержки детства.
Кроме того, задача форума – распространение лучшего опыта, формирование и поддержка профессиональных сообществ, межведомственных команд, повышение профессиональной компетентности специалистов.
Участники готовят экспозиции, на которых представлен опыт и результаты реализации технологий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов; профилактику семейного и детского неблагополучия; оказание помощи детям и семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, по различным направлениям.
Среди них:
Работа интерактивных площадок оценивается членами экспертного совета, а также участниками и посетителями выставки-форума. Победители в специальных номинациях получат дипломы профессионального признания.
Отметим, что на первой выставке в 2015 году на четырёх тематических площадках были представлены 40 различных технологий, имеющих положительный практический опыт работы с семьей и детьми, на второй, уже на шести тематических площадках – 42 технологии.
III региональная выставка-форум по продвижению лучших технологий в сфере поддержки семьи и детства «Вместе – ради детей! Вместе с детьми» будет работать с 10:00 до 17:00 в интеллектуальном центре САФУ по адресу: г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 1.
Приглашаются СМИ.