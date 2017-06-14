Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Передовые технологии по работе с семьями и детьми представят в Архангельске

14 июня 10:00 Семья Архангельск

16 июня в Архангельске пройдёт III региональная выставка-форум по продвижению лучших технологий в сфере поддержки семьи и детства «Вместе – ради детей! Вместе с детьми».

Выставка-форум станет площадкой, где каждый участник, имеющий положительный практический опыт работы с семьей, сможет представить результаты своей деятельности, обменяться эффективными решениями в сфере поддержки детства.

Кроме того, задача форума – распространение лучшего опыта, формирование и поддержка профессиональных сообществ, межведомственных команд, повышение профессиональной компетентности специалистов.

Участники готовят экспозиции, на которых представлен опыт и результаты реализации технологий, направленных на поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов; профилактику семейного и детского неблагополучия; оказание помощи детям и семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, по различным направлениям.

Среди них:

  • «Право быть равным»: презентация технологий, направленных на организацию и реализацию реабилитационных и абилитационных программ, социальное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе совместно с родителями;
  • «Позитивное детство»: презентация технологий, направленных на формирование у детей законопослушного поведения, предотвращение внедрения элементов субкультуры, негативно влияющих на мировоззрение несовершеннолетних;
  • «Я – родитель!»: презентация эффективных практик, направленных на внедрение активных форм поддержки родителей, повышение родительской компетенции;
  • «Детство под защитой»: презентация технологий, направленных на профилактику насилия, жестокого обращения с детьми;
  • «Объединяя профессиональные усилия»: презентация методик, направленных на повышение профессиональной компетенции специалистов, работающих с семьей и детьми, профилактику профессионального выгорания, форм методической работы в рамках деятельности учреждений;
  • «Муниципалитет – территория сплочённости»: проекты муниципальных образований, направленные на развитие системы поддержки семьи и детства.

Работа интерактивных площадок оценивается членами экспертного совета, а также участниками и посетителями выставки-форума. Победители в специальных номинациях получат дипломы профессионального признания.

Отметим, что на первой выставке в 2015 году на четырёх тематических площадках были представлены 40 различных технологий, имеющих положительный практический опыт работы с семьей и детьми, на второй, уже на шести тематических площадках – 42 технологии.

III региональная выставка-форум по продвижению лучших технологий в сфере поддержки семьи и детства «Вместе – ради детей! Вместе с детьми» будет работать с 10:00 до 17:00 в интеллектуальном центре САФУ по адресу: г. Архангельск, ул. Смольный Буян, д. 1.

Приглашаются СМИ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Общество

14 июня

Пере­довые тех­ноло­гии по рабо­те с семья­ми и деть­ми предс­та­вят в Архан­гель­ске

13 июня

В Архан­гель­ске сос­то­ит­ся меж­реги­ональ­ная кон­фер­ен­ция по воп­ро­сам гос­заку­пок

13 июня

В День Рос­сии в Архан­гель­ске рабо­тали десят­ки спор­тивных площадок

13 июня

В Архан­гель­ской области про­дол­жа­ет­ся акция «День посад­ки леса»

13 июня

Севе­род­винс­кий школь­ник стал победи­те­лем Startup Village Junior в Москве

13 июня

«Архан­гель­ская область – all inclusive»: кон­курс для семей Поморья

13 июня

15 меда­лей завое­вала на пер­венстве мира по уни­вер­саль­ному бою коман­да Поморья

13 июня

Участ­ни­ки «Коман­ды 29» зай­мутся город­ской сре­дой Онеги и про­движе­ни­ем госуслуг

13 июня

Эксперт: каж­дый из моно­горо­дов Архан­гель­ской области имеет потен­ци­ал для развития

12 июня

Стать граж­дани­ном – в День России!

12 июня

День Рос­сии в Архан­гель­ске начал­ся с воз­ложе­ния цве­тов к Веч­ному Огню

12 июня

Игорь Орлов поздра­вил севе­рян с Днём России

12 июня

Игорь Орлов про­вёл тра­дици­он­ную встре­чу с «район­ками»

12 июня

Област­ная воен­но-спор­тив­ная игра «Спец­наз» про­шла под Архан­гель­ском

11 июня

Начи­ная новое столетие

11 июня

В Кот­ласе откры­ли мемо­риаль­ную доску уро­жен­цу горо­да Вла­ди­ми­ру Петухову

10 июня

К 100-ле­тию Кот­ласа в горо­де откры­ты эко­парк и теат­раль­ный сквер

10 июня

Игорь Орлов – с рабо­чим визи­том в Котласе

9 июня

Архан­гель­ские школь­ники ока­зались луч­шими из команд СЗФО на меж­дуна­род­ном тур­нире «Белая ладья»

Похожие новости

14 июня Общество

Пере­довые тех­ноло­гии по рабо­те с семья­ми и деть­ми предс­та­вят в Архан­гель­ске

13 июня Общество

«Архан­гель­ская область – all inclusive»: кон­курс для семей Поморья

9 июня Общество

Бес­платные юри­дич­ес­кие услу­ги севе­ряне могут получить в Цен­тре под­дер­жки моло­дой семьи

7 июня Общество

Пси­хо­ло­ги помога­ют моло­дым людям устоять перед угро­зой нар­коза­ви­си­мос­ти

6 июня Общество

Опреде­лены победи­тели областно­го кон­курса «Семья от А до Я…»

5 июня Общество

Моло­дые семьи Поморья заняли при­зовые места на меж­дуна­род­ном фестивале

1 июня Общество

1 июня архан­гель­ский центр помощи детям «Лучик» при­ни­мал гостей

31 мая Культура

1 июня в Поморье откро­ют «Пла­нету детства»

31 мая Общество

ЗАГСы Поморья гото­вят­ся к Дню защиты детей

30 мая Общество

Стар­то­вал кон­курс для жур­на­лис­тов «Семья и буду­щее России»

24 мая Общество

1 июня в Архан­гель­ске обсу­дят воп­росы соб­люде­ния прав детей

19 мая Общество

Моло­дёжь Поморья изу­ча­ет осно­вы брака и семьи

16 мая Общество

Архан­гело­гор­од­цы получи­ли бес­платные юри­дич­ес­кие кон­суль­та­ции от ЗАГСа

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия