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Продолжается приём заявок на участие в областном конкурсе «Поморская мама»

28 февраля 18:30 Семья
Организаторами мероприятия выступили ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи» и РОО «Арт-Север»
Организаторами мероприятия выступили ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи» и РОО «Арт-Север»

11 марта в 16:00 в Архангельске в интеллектуальном центре САФУ (Смольный Буян, 1) подведут итоги областного конкурса «Поморская мама».

Состязаться женщины будут на нескольких площадках:

  • «Как купчиха постничала» (приготовить блюдо северной кухни);
  • «Поморские забавы» (спортивные состязания);
  • «Своя радуга» (создание домашнего уюта);
  •  «Перепилиха» (на взаимопонимание);
  • «Не любо – не слушай, а врать не мешай» (на эрудицию);
  • «Зеленая баня» (экология и здоровый образ жизни);
  • «Морожены песни» (поморские сказки);
  • «Буду мамой» (подготовка к материнству);
  • «Северно сияние» (наряды и образы).

Для участия в конкурсе претендентки до 10 марта должны отправить «Согласие на получение и обработку персональных данных» на электронный адрес occzs@rambler.ru, а также зарегистрироваться в группе конкурса в социальной сети «Вконтакте».

Также в рамках праздника пройдет награждение победителей онлайн-фотоконкурса «Жемчужины Севера».

Организаторами мероприятия выступили ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи» и региональная общественная организация «Арт-Север».

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