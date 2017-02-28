Продолжается приём заявок на участие в областном конкурсе «Поморская мама»

11 марта в 16:00 в Архангельске в интеллектуальном центре САФУ (Смольный Буян, 1) подведут итоги областного конкурса «Поморская мама».
Состязаться женщины будут на нескольких площадках:
Для участия в конкурсе претендентки до 10 марта должны отправить «Согласие на получение и обработку персональных данных» на электронный адрес occzs@rambler.ru, а также зарегистрироваться в группе конкурса в социальной сети «Вконтакте».
Также в рамках праздника пройдет награждение победителей онлайн-фотоконкурса «Жемчужины Севера».
Организаторами мероприятия выступили ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи» и региональная общественная организация «Арт-Север».