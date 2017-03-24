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Президентская библиотека представит на арктическом форуме историю освоения Заполярья

24 марта 18:45 Арктика – территория диалога Арктика Наука

В дни проведения международного форума «Арктика – территория диалога», который пройдёт в Архангельске с 29 по 30 марта Президентская библиотека представит коллекцию по истории освоения высоких широт.

Коллекция будет доступна на русском и английском языках в пресс-центре форума, где все аккредитованные журналисты смогут познакомиться с документами, раскрывающими роль России в освоении и развитии арктических территорий. Там же можно будет узнать и о примерах успешного международного сотрудничества в Арктике в XIX–XX веках.

Основу коллекции составили научные исследования, очерки и воспоминания героев-полярников, кино- и фотохроника, архивные документы и материалы.

Среди документов особо стоит выделить подробный обзор экспедиций, опубликованный в начале XIX века видным русским историком флота и морских географических открытий Василием Берхом.

Основываясь на большом количестве русских и иностранных источников, автор подробно рассказывает о достижениях всемирно известных путешественников, среди которых Витус Беринг, Андрей Лазарев, Дмитрий Лаптев, Василий  Чичагов, Семен Дежнёв, Фёдор Литке и многие другие.

Другой выдающийся историк Рудольф Самойлович в 1933 году опубликовал материалы, посвящённые первым попыткам достичь Северного полюса.

Уникальная книга впечатлений героев-полярников «Путь к полюсу» представлена в открытом доступе на портале Президентской библиотеки. Здесь же представлена и книга немецкого географа Курта Гассерта об истории открытий и экспедиционных исследований Северной и Южной полярных земель «Исследование полярных стран».

Коллекция также включает аудиовизуальные материалы.

Кадры кинохроники «Научная экспедиция под руководством И. Д. Папанина на Северный полюс» показывают, как почти 80 лет назад (21 мая 1937 года) полярная воздушная экспедиция АН СССР достигла Северного полюса и высадила на дрейфующий лед научную станцию «Северный полюс–1». С этой экспедиции началось планомерное освоение советскими учёными всего Арктического бассейна.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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