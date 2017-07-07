Федеральную поддержку получил ещё один проект в сфере ЛПК Поморья

Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе Архангельска вошло в число федеральных приоритетных инвестиционных проектов в сфере освоения лесов. Соответствующий приказ был подписан Минпромторгом РФ.

Это означает, что инвестор, которым выступает ЗАО «Лесозавод 25», на период окупаемости проекта получит поддержку со стороны государства в виде снижения платы за лесные ресурсы, а также возможности заключения договора аренды лесного участка без аукциона.

В свою очередь он обязуется вложить средства в создание нового высокотехнологичного производства. Предполагаемый объём инвестиций составит 4,2 миллиарда рублей.

Как отметил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин, начиная с 2008 года по представлению ведомства статус приоритетных уже получили несколько региональных инвестпроектов.

Четыре из них, предусматривающие создание новых и модернизацию существующих производств в Архангельске, Новодвинске, Устьянском и Вельском районах, уже успешно реализованы.

За девять лет общая сумма вложений в такие проекты составила 42 миллиарда рублей.

Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Северной Маймаксе предусматривает создание современного производства мощностью 250 тысяч кубометров пиломатериалов в год. Будет дополнительно создано более 500 высокотехнологичных рабочих мест.

Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской области