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Администратор гостиницы «Двина» из Архангельска признан лучшим по профессии

23 октября 16:30 Архангельск Туризм

Архангельская область второй раз участвует в престижном всероссийском конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма».  И снова регион доказывает высокий уровень профессионализма сотрудников сферы гостеприимства.

В 2015 году призёром федерального этапа конкурса стала сотрудник Красноборского историко-мемориального и художественного музея им. С.И. Тупицына Татьяна Анисимова (второе место в номинации «Лучший экскурсовод»).

В 2017 году в федеральном этапе конкурса приняли участие четыре претендента от Архангельской области: Елена Кузнецова из Няндомы (номинация «Лучший экскурсовод (гид)»), Ольга Скобелева из Архангельска («Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения»), Надежда Гневашева из Коноши («Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму»), Светлана Усова из Архангельска («Лучший специалист службы эксплуатации номерного фонда (горничная)»).

По итогам конкурса второе место в номинации «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения» завоевала Ольга Скобелева, кассир-администратор гостиницы «Двина» (г. Архангельск).

Напомним, к участию в конкурсе допускались специалисты, стаж которых  в туротрасли составляет не менее трёх лет.

Участники выполняли теоретические и практические задания, отражающие специфику их работы и знание нормативно-правовой базы сферы туризма, также учитывалась квалификация специалистов.

— Архангельская область – постоянный участник федеральных конкурсов в сфере туризма. Особое внимание уделяется повышению качества предоставляемых услуг, – отметила заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма Светлана Зеновская. – Наш регион ежегодно участвует в федеральной программе «Туробразование», за три года организовано повышение квалификации более 200 сотрудников предприятий и организаций сферы туризма.

Отдел развития туризма министерства культуры Архангельской области Архангельской области

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