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Выставка «Ровесники Архангельской области» расскажет о наших современниках

3 октября 10:15 80-летие Архангельской области Общество

8 октября в 13.00 в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» состоится открытие выставки «Ровесники Архангельской области». Главная идея фотовыставки – история региона в портретах современников.

В процессе работы над проектом её автор Николай Гернет побывал практически во всех районах и городах Поморья. Позади десяток захватывающих фотоэкспедиций, почти 12 тысяч километров пути. Портреты северян, родившихся в 1937 году, – главный результат этих поездок.

В кадре – рабочие и доярки, судостроители и дорожники, врачи и педагоги, художники и киномеханики: люди, на плечах которых держалась область. В этих лицах и судьбах – характер эпохи и отражение истории Русского Севера.

Основные вехи в истории Архангельской области и судьбах ее ровесников совпали. Эпоха развития и расцвета пришлась на 60-80-е годы. Переломные 90-е стали временем перемен для всей страны и новым этапом в жизни наших героев, которые вышли на заслуженный отдых. Сегодня они – восьмидесятилетние люди, не потерявшие интереса к жизни, которые занимаются спортом, рисуют картины, пишут стихи, ведут хозяйство.

Ровесники Архангельской области. Эти люди своим трудом создавали сегодняшний день. И данная выставка – своеобразное наше общее им «спасибо».

Проект реализуется в рамках празднования 80-летия образования Архангельской области при поддержке губернатора Игоря  Орлова и регионального правительства.

Приглашаются СМИ. Контактное лицо – Валерия Новинская, (8182) 20-79-78.

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