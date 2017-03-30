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Олег Сафонов:
«Для нашей страны арктический туризм имеет особое значение»

30 марта 15:30 Арктика – территория диалога Туризм

Перспективы развития туризма обсудили на одной из площадок международного арктического форума.

Гости из Канады, Норвегии и России рассказали об Арктике как территории истории, культуры и туризма. Среди участников дискуссии – руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов:

«Мы считаем, что для нашей страны особое значение имеет арктический туризм. Он дает импульс развитию территорий: создаются рабочие места, условия для самозанятости населения и развития народных промыслов».

Глава Ростуризма отметил, что после открытия круизных линий на землю Франца Иосифа и расширения акватории порта Архангельск наблюдается серьезный всплеск интереса к арктическим территориям. Представители более сорока стран уже побывали в краю белого безмолвия. Сейчас перспективы видятся в развитии туризма по Северному морскому пути. 

В ходе визита в Архангельск Олег Сафонов посетил гостиницу «Новотель», включенную в проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Беломорский», а также музеи города. В своем выступлении он подчеркнул уникальность северной культуры: 

«Мы видим здесь глубокий духовный смысл, который заложен в эту удивительную и невероятную культуру, традиции малочисленных народов и нематериальное наследие. Это колоссальное богатство. Посредством технологий туризма мы можем открыть его для россиян и иностранных граждан».

Министерство культуры Архангельской области

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