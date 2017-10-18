Успешные практики НКО представят на региональной конференции

31 октября в Архангельске пройдёт конференция «От мечты к реальности: как обеспечить устойчивость и развитие некоммерческого сектора Архангельской области».

Участники обсудят ситуацию с развитием некоммерческих организаций Поморья, представят успешные практики НКО, проанализируют факторы успешности проекта.

К участию в конференции приглашаются представители некоммерческих организаций Архангельской области и СЗФО, активисты ТОС, инициативные группы, представители СМИ и социально-ответственного бизнеса.

Регистрация завершится 26 октября. Количество участников ограничено. Регистрационная форма находится по ссылке.

Дополнительную информацию можно узнать у организаторов по телефону: (8182) 20-65-10 (Ирина Калинина), электронная почта: kalinina@ngo-garant.ru.

Конференция проводится при поддержке правительства Архангельской области.

Центр социальных технологий «Гарант»