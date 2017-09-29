Анализ рынка труда: безработных стало меньше

В правительстве региона состоялось заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В повестке дня особое место занял вопрос развития рынка труда и обеспечения кадрами отраслей экономики.

Ситуация на региональном рынке труда в 2017 году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года улучшается, отметила в докладе министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.

Численность безработных, определённая Росстатом, во втором квартале 2017 года меньше аналогичного показателя прошлого года на 6,7 тысячи человек, Елена Молчановауровень безработицы снизился на 1,1 процента, уровень занятости населения вырос на 0,5 процента.

В структуре заявленной работодателями потребности в работниках на долю рабочих профессий приходится 72 процента общего банка вакансий, на долю должностей служащих – 28 процентов.

Наиболее востребованными специалистами остаются врачи, фельдшеры, средний медицинский персонал, воспитатели, младшие воспитатели, педагоги, специалисты среднего уровня квалификации в финансово-экономической, маркетинговой, жилищно-коммунальной сферах деятельности (бухгалтеры, мастера, экономисты, техники, технологи, механики, агенты, менеджеры).

В перечень наиболее востребованных рабочих профессий входят продавцы, водители, повара, кондитеры, кочегары, плотники, маляры, штукатуры, каменщики, бетонщики, бармены, официанты, электрогазосварщики, сборщики корпусов металлических судов, электрики, электромонтеры, слесари-ремонтники, трубопроводчики судовые, трактористы.

В целях дальнейшего снижения напряженности на рынке труда в Архангельской области реализуется государственная программа «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны (2014–2020 годы)».

В рамках государственной программы трудоустроено при содействии службы занятости 15 910 человек, направлено на профессиональное обучение 1 806 безработных граждан, 57 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трёх лет, 31 незанятый пенсионер, планирующий возвращение к трудовой деятельности.

Оказано содействие в организации самозанятости 505 безработным, трудоустроено на временную занятость 5 499 человек, получили услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке и социальной адаптации на рынке труда 22 506 человек.

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области