Капремонт в Поморье: промежуточные итоги и новые задачи

Губернатор Игорь Орлов провёл рабочее совещание по итогам реализации программы капитального ремонта в 2016 году.

По информации министерства ТЭК и ЖКХ, за отчётный период планировался ремонт 253 многоквартирных домов. В итоге подрядчики полностью отремонтировали 194 дома. Два из них аккумулировали средства на спецсчетах и Руководитель регионального фонда капремонта Александр Бараевзаказчиками работ на которых там выступили управляющие компании.

Еще 56 объектов стали «переходящими», работы на них планируется завершить в первом квартале 2017 года.

— Для оптимизации выполнения краткосрочного плана капремонта региональный оператор предлагает муниципалитетам отслеживать объемы необходимых работ, которым в свою очередь данная информация должна поступать от управляющих организаций, – подчеркнул генеральный директор регионального фонда капремонта Александр Бараев.

Фундаменты и лифты

В 2017 году в области предстоит отремонтировать 496 домов.

По отдельным направлениям ожидается существенный прорыв. Более чем вдвое увеличится число малоэтажных домов, где запланировано отремонтировать фундаменты (с 60 в 2016-м до 134 в этом году).

Учитывая сложность проведения этого вида капремонта, который часто нельзя осуществить без расселения жильцов, администрациям муниципальных образований необходимо дополнительно оценить целесообразность этого и Совещание по итогам капремонта прошло в формате видеоконференцсвязизаранее проработать варианты переселения людей.

Также значительно вырастет количество отремонтированных лифтов.

— В этом году региональный оператор планирует заключить долгосрочный контракт на замену лифтового оборудования многоквартирных домов в Архангельской области. Схема предельно проста – инвестор будет менять лифты сейчас, а фонд капитального ремонта будет рассчитываться за оказанные услуги в течение 36 месяцев. Таким образом, только в этом году в Поморье будет установлено около 300 новых лифтов, – отметил министр ТЭК и ЖКХ Андрей Поташев.

Создаётся реестр добросовестных подрядчиков

Министерством ТЭК и ЖКХ ведёт постоянный диалог по привлечению подрядных организаций и строительных компаний, зарекомендовавших себя с положительной стороны, для организации и проведения капитального ремонта. В настоящее время на рассмотрении находится 57 организаций. Восемь из них уже прошли проверку и могут быть допущены к работе.

— Сегодня мы ведем отбор благонадёжных компаний и создаём реестр добросовестных подрядчиков. Такие организации получат право на выполнение работ капитального характера на территории Архангельской области. Это станет залогом успешной реализации региональной программы в течение ближайших трёх лет, – подчеркнул губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области