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Котласский экипаж скорой стал лучшим в области

30 июня 11:30 Котлас
В этом году соревнования приобрели межрегиональный статус
В этом году соревнования приобрели межрегиональный статус

В Архангельске на базе центральной станции скорой медицинской помощи прошёл третий конкурс профессионального мастерства выездных бригад. За звание лучшей поборолись 12 команд. В этом году соревнования приобрели межрегиональный статус: в числе участников – команда из Ненецкого автономного округа.

Заместитель министра здравоохранения Архангельской области Алексей Крюков пожелал участникам успехов:

«Во всех соревнованиях есть победители и побеждённые, но я призываю вас относиться к этим состязаниям как к возможности получения новых знаний и повышения профессионализма».

После жеребьевки медикам предстояло продемонстрировать свои знания, навыки и умения в экстренных и неотложных ситуациях на четырёх этапах: дорожно-транспортное происшествие, сердечно-легочная реанимация, ситуационные задачи и тестовый контроль.

Организаторы и статисты постарались максимально приблизить к реальности все ситуации.

— Оценивается полнота диагностики травмы пострадавшего и всех лечебных мероприятий, а также оперативность принятия решений и оказания медицинской помощи, – пояснил главный судья соревнований, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Архангельской области по скорой медицинской помощи Сергей Костеневич.

Судьи, в числе которых сотрудники станций скорой медицинской помощи, подчеркивали: если команда работает быстро, последовательно, слаженно, то человек будет спасен не только в теории, но и на практике.

Участники поблагодарили организаторов за их труд и высокий уровень подготовки этапов.

— Этот конкурс для нас имеет большое значение – это показатель нашей работы в повседневной жизни, требующий порой всех душевных сил и полной отдачи, это наше мастерство и самое главное – готовность всегда прийти на помощь. Неверные действия на конкурсе – это всего лишь потерянные очки, но в реальности они могут стоит кому-то жизни. Права на ошибку у нас не будет, – поделился фельдшер Котласской ЦРБ Иван Сучков.

На этапе «Дорожно-транспортное происшествие» лучшими стали фельдшеры Мирнинской ЦГБ Анна Титова и Матвей Масленников. На этапе «Сердечно-легочная реанимация» – бригада Вельской ЦРБ: Ольга Трапезникова и Ксения Брагина. На этапе «Ситуационная задача» лучшие знания и навыки показали фельдшеры Котласской ЦРБ Иван Сучков и Анжела Кондратович. 

Победителем конкурса и обладателем звания лучшей бригады скорой медицинской помощи 2017 года стала команда из Котласа. Они же забрали и приз зрительских симпатий, очаровав жюри своим оптимизмом и профессионализмом.

Напомним, что в 2015 году по итогам конкурса звание «Лучшая бригада скорой медицинской помощи» было присвоено команде Коряжемской центральной городской больницы, в 2016 – представителям Вельской ЦРБ.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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