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Столица Поморья активно включилась в подготовку к арктическому форуму

28 января 15:00 Арктика – территория диалога Арктика

Ход подготовки Архангельска к проведению международного арктического форума «Арктика – территории диалога» стал основной темой традиционного совещания губернатора Игоря Орлова с руководством областного центра.

Внимание, уделяемое вопросам подготовки форума, неслучайно. Как подчеркнул глава региона, Архангельску предстоит стать местом, где формируется арктическая политика России.

— Сегодня вопросы проведения форума являются определяющими жизнь города на 15-20 лет вперед, – подчеркнул Игорь Орлов. – По сути, речь идет об инвестициях в развитие Архангельска, в формирование среды обитания.

Глава Архангельска Игорь Годзиш заверил, что городские власти активно включились в процесс подготовки форума – уже сформирован план мероприятий по благоустройству территории, решается ряд организационных вопросов.

Напомним, что в рамках IV международного форума «Арктика – территория диалога», который пройдёт в Архангельске с 29 по 31 марта 2017 года, состоятся два пленарных заседания и девять тематических секций. Основная тема форума – «Человек в Арктике». Она включает целый ряд аспектов, в том числе – сохранение здоровья северян, формирование комфортной среды, создание кадрового резерва для освоения высоких широт. Как ожидается, в работе форума примут участие представители более двух десятков государств.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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