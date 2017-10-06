Архангельск вновь соберет ведущих экспертов в области развития Арктики

В октябре 2017 года в Архангельске пройдёт пятый международный форум «Арктические проекты сегодня и завтра». Ежегодно это мероприятие становится центром обсуждения путей развития высоких широт и реализации государственной политики в Арктике.

Форум пройдет 19-20 октября в исследовательском центре – научной библиотеке Северного (Арктического) федерального университета. Его организаторами выступили правительство Архангельской области и Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие».

— В рамках форума запланировано проведение пяти тематических сессий и свыше десяти различных мероприятий, – сообщил министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков. – Откроет двухдневную программу пленарная часть с участием губернатора Игоря Орлова. Она будет посвящена вопросам реализации государственной политики России в Арктике, государственной программе «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года».

Отметим, что на заседании выступит заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, а также представители федерального министерства экономического развития и администрации северного морского пути.

– Участие ведущих отраслевых экспертов гарантирует не просто всестороннее рассмотрение заявленных на форум тем, но и прикладной эффект дискуссий – проекты и идеи будут рассмотрены на самом высоком уровне, сформированы возможные стратегии реализации наиболее перспективных из них, – подчеркнул Семён Вуйменков.

Директор Ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» Сергей Смирнов отметил, что проведение международных форумов – это возможность собрать на региональной площадке представителей власти, крупнейших корпораций и бизнес-сообщества.

— Безусловно, приезжая в Архангельск, они уделяют особенное внимание потенциалу региона, оценивают реализуемые в нем проекты и их перспективы, – отметил Сергей Смирнов. – Например, данный форум – прекрасная возможность не только обсудить роль Архангельской области в развитии Арктики, но и интегрировать идеи и инициативы региона в федеральную повестку, в планы развития высоких широт.

Познакомиться с программой форума можно на официальном сайте http://www.sozvezdye-forum.ru.

Министерство экономического развития Архангельской области