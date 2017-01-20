Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Лесная наука в действии: ДНК из трёх иголок

20 января 10:50 Год экологии Общество Архангельск Инновации Леспром Наука Экология Арктика
Сотрудникам лаборатории регионального филиала Рослесозащиты достаточно иметь три иголки сосны или пять иголок ели, чтобы выделить ДНК дерева
Сотрудникам лаборатории регионального филиала Рослесозащиты достаточно иметь три иголки сосны или пять иголок ели, чтобы выделить ДНК дерева

Министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин посетил с рабочим визитом территориальные филиалы Рослесозащиты и Рослесинфорга, а также Северный НИИ лесного хозяйства.

Все три учреждения являются федеральными, находятся в введении Рослесхоза, но работают они на территории региона.

В филиале Рослесозащиты заместитель директора учреждения Александр Белоусов показал Константину Доронину уникальную генетическую лабораторию.

Таких лабораторий в России всего семь. Учёным достаточно иметь три иголки сосны, чтобы выделить ДНК дерева и получить всю информацию о нём.

К примеру, если в питомнике заболели сеянцы, будет достаточно нескольких хвоинок, чтобы определить причину заболевания.

ДНК здесь могут выделить даже из древесины. На сегодняшний день оснащение лаборатории продолжается. В перспективе её сотрудники смогут определить, например, точное происхождение незаконно срубленного леса.

Миллион гектаров лесоустройства

В ходе встречи Константина Доронина с директором филиала Рослесинфорга Андреем Третьяковым состоялось детальное обсуждение проведения лесоустроительных работ, благодаря которым регион получает актуальную информацию о состоянии лесного фонда.

Лесоустройство в Поморье традиционно проводится за счёт средств субвенции федерального бюджета и в рамках государственно-частного партнёрства между правительством региона и арендаторами лесных участков.

— По итогам 2016 года задача провести лесоустройство на площади не менее миллиона гектаров, поставленная губернатором Игорем Орловым, выполнена. В этом году необходимо сохранить набранный темп, – подчеркнул министр.

Константин Доронин и Андрей Третьяков наметили на 2017 год продолжение работ на территориях Яренского, Устьянского и Няндомского лесничеств.

Объект исследования – три региона

Широкий спектр вопросов по лесной тематике Константин Доронин обсудил с учёными Северного НИИ лесного хозяйства (СевНИИЛХ).

Как рассказала заместитель директора учреждения по научной работе, кандидат биологических наук Наталья Демидова, институт проводит исследования более чем по 20 направлениям, а также обладает уникальной библиотекой, насчитывающей свыше 70 тысяч изданий.

Старейшим направлением научных изысканий является организация лесных питомников, выращивание посадочного материала с открытой и закрытой корневой системой.

В числе новых тем, к которым учёные только приступили – мониторинг воспроизводства лесов в Арктической зоне.

Кроме того, дан старт разработке экономических подходов и стимулов для повышения эффективности лесного хозяйства. Ведущий научный сотрудник СевНИИЛХ, кандидат экономических наук Константин Михайлов пояснил: объектами исследования станут три региона: Архангельская и Вологодская области, а также Республика Коми.

— Мы делаем упор на государственно-частное партнёрство и другие стимулы, подходы и механизмы, необходимые для оптимального решения экономических задач в сфере лесного хозяйства, – рассказал эксперт.

Константин Доронин поддержал инициативу исследователя:

«Это очень интересная и нужная работа. Лесное хозяйство и лесная промышленность оказывают большое влияние на экономику региона».

Приживаемость пихт – 100 процентов

В числе приоритетов министр отметил совершенствование работы по восстановлению лесов:

«По объёмам лесовосстановления Архангельская область вышла на второе место в России после Иркутской. Этой работе в Поморье будет уделено ещё больше внимания. Дело в том, что свободного от закрепления, доступного лесфонда практически не осталось, и бизнес готовится осваивать ресурсы Лешуконского лесничества. Поэтому предстоит проработать специфику проведения лесовосстановительных работ в суровых климатических условиях этой территории».

Сотрудничество между минлеспром и СевНИИЛХ намечается по ряду направлений, в том числе по реализации мероприятий регионального плана Года экологии.

Напомним, в прошлом году в дендросаду института при личном участии губернатора Архангельской области Игоря Орлова в рамках акции «Лес Победы» и Всероссийского дня посадки леса было высажено более 100 пихт.

– По результатам осенней инвентаризации приживаемость пихт составила 100 процентов, состояние всех деревьев – хорошее, – сообщила Наталья Демидова. – В Год экологии будем рады поддержать новые инициативы по посадке деревьев.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

Экономика

20 января

Лес­ная наука в дейс­твии: ДНК из трёх иголок

16 января

В Архан­гель­ской области сос­то­ял­ся фес­тиваль робо­тот­ех­ники «RoboSTEM 2017»

12 января

В Поморье про­ве­дут оцен­ку фак­тич­ес­кого воз­дейст­вия нор­мат­ив­ных пра­вовых актов

10 января

Луч­шие социаль­ные про­ек­ты Поморья будут предс­та­влены на все­рос­сийск­ом уровне

10 января

Призы все­рос­сийск­их кон­курс­ов ждут моло­дых эко­ном­ис­тов из Архан­гель­ской области

30 декабря

Стро­итель­ная отрасль в прио­ри­те­те у регио­наль­ной власти

29 декабря

172 учас­тка – мно­год­ет­ным семьям юга области

28 декабря

Поморье заняло вто­рое место в Рос­сии по объё­мам вос­ста­нов­ле­ния лесов

27 декабря

Пра­витель­ство регио­на одоб­рило новую мето­дику оцен­ки эффек­тив­ности госп­ро­грамм

27 декабря

Инвести­ции в ЛПК Поморья по ито­гам года сос­та­вят около 11 мил­ли­ар­дов рублей

26 декабря

Дом-ин­терн­ат в Мызе полу­чил ново­год­ние подар­ки от регио­наль­ного минэ­кон­ом­разви­тия

23 декабря

В 2017 году биз­нес будет обя­зан перей­ти на онлайн-кас­сы

23 декабря

Пятый в серии

23 декабря

Повыше­ние эффек­тив­ности управле­ния госи­мущ­ес­твом обсуди­ли в пра­витель­стве области

22 декабря

Рыбо­хоз­яйс­тве­нный ком­плекс: модер­низа­ция отрасли про­дол­жа­ет­ся

21 декабря

Депу­таты под­дер­жали ини­ци­ати­ву о сок­раще­нии внеп­лано­вых про­ве­рок бизнеса

21 декабря

Бюд­жет Архан­гель­ской области на 2017 год: принято!

21 декабря

Более 900 тысяч кубо­мет­ров дре­ве­си­ны – мало­му биз­несу Поморья

21 декабря

В нас­тупа­ющем году получить полис ОСАГО ста­нет проще

Похожие новости

20 января Экономика

Лес­ная наука в дейс­твии: ДНК из трёх иголок

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия