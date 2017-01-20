Лесная наука в действии: ДНК из трёх иголок

Сотрудникам лаборатории регионального филиала Рослесозащиты достаточно иметь три иголки сосны или пять иголок ели, чтобы выделить ДНК дерева

Министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Константин Доронин посетил с рабочим визитом территориальные филиалы Рослесозащиты и Рослесинфорга, а также Северный НИИ лесного хозяйства.

Все три учреждения являются федеральными, находятся в введении Рослесхоза, но работают они на территории региона.

В филиале Рослесозащиты заместитель директора учреждения Александр Белоусов показал Константину Доронину уникальную генетическую лабораторию.

Таких лабораторий в России всего семь. Учёным достаточно иметь три иголки сосны, чтобы выделить ДНК дерева и получить всю информацию о нём.

К примеру, если в питомнике заболели сеянцы, будет достаточно нескольких хвоинок, чтобы определить причину заболевания.

ДНК здесь могут выделить даже из древесины. На сегодняшний день оснащение лаборатории продолжается. В перспективе её сотрудники смогут определить, например, точное происхождение незаконно срубленного леса.

Миллион гектаров лесоустройства

В ходе встречи Константина Доронина с директором филиала Рослесинфорга Андреем Третьяковым состоялось детальное обсуждение проведения лесоустроительных работ, благодаря которым регион получает актуальную информацию о состоянии лесного фонда.

Лесоустройство в Поморье традиционно проводится за счёт средств субвенции федерального бюджета и в рамках государственно-частного партнёрства между правительством региона и арендаторами лесных участков.

— По итогам 2016 года задача провести лесоустройство на площади не менее миллиона гектаров, поставленная губернатором Игорем Орловым, выполнена. В этом году необходимо сохранить набранный темп, – подчеркнул министр.

Константин Доронин и Андрей Третьяков наметили на 2017 год продолжение работ на территориях Яренского, Устьянского и Няндомского лесничеств.

Объект исследования – три региона

Широкий спектр вопросов по лесной тематике Константин Доронин обсудил с учёными Северного НИИ лесного хозяйства (СевНИИЛХ).

Как рассказала заместитель директора учреждения по научной работе, кандидат биологических наук Наталья Демидова, институт проводит исследования более чем по 20 направлениям, а также обладает уникальной библиотекой, насчитывающей свыше 70 тысяч изданий.

Старейшим направлением научных изысканий является организация лесных питомников, выращивание посадочного материала с открытой и закрытой корневой системой.

В числе новых тем, к которым учёные только приступили – мониторинг воспроизводства лесов в Арктической зоне.

Кроме того, дан старт разработке экономических подходов и стимулов для повышения эффективности лесного хозяйства. Ведущий научный сотрудник СевНИИЛХ, кандидат экономических наук Константин Михайлов пояснил: объектами исследования станут три региона: Архангельская и Вологодская области, а также Республика Коми.

— Мы делаем упор на государственно-частное партнёрство и другие стимулы, подходы и механизмы, необходимые для оптимального решения экономических задач в сфере лесного хозяйства, – рассказал эксперт.

Константин Доронин поддержал инициативу исследователя:



«Это очень интересная и нужная работа. Лесное хозяйство и лесная промышленность оказывают большое влияние на экономику региона».

Приживаемость пихт – 100 процентов

В числе приоритетов министр отметил совершенствование работы по восстановлению лесов:

«По объёмам лесовосстановления Архангельская область вышла на второе место в России после Иркутской. Этой работе в Поморье будет уделено ещё больше внимания. Дело в том, что свободного от закрепления, доступного лесфонда практически не осталось, и бизнес готовится осваивать ресурсы Лешуконского лесничества. Поэтому предстоит проработать специфику проведения лесовосстановительных работ в суровых климатических условиях этой территории».

Сотрудничество между минлеспром и СевНИИЛХ намечается по ряду направлений, в том числе по реализации мероприятий регионального плана Года экологии.

Напомним, в прошлом году в дендросаду института при личном участии губернатора Архангельской области Игоря Орлова в рамках акции «Лес Победы» и Всероссийского дня посадки леса было высажено более 100 пихт.

– По результатам осенней инвентаризации приживаемость пихт составила 100 процентов, состояние всех деревьев – хорошее, – сообщила Наталья Демидова. – В Год экологии будем рады поддержать новые инициативы по посадке деревьев.

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области