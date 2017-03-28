Игорь Орлов встретился с делегацией китайской корпорации «Poly Group»

Накануне открытия форума «Арктика – территория диалога» состоялась рабочая встреча губернатора Архангельской области Игоря Орлова с делегацией корпорации «Poly Group» (КНР) во главе с вице-президентом корпорации Бу Юлунем.

Представительная делегация крупнейшей китайской корпорации прибыла в Архангельск для участия в арктическом форуме. Отметим, что «Poly Group» в настоящее время работает более чем в ста странах мира, годовая прибыль корпорации по итогам прошлого года превысила 24 миллиарда долларов.

Именно «Poly Group» выступает стратегическим партнёром Архангельской области в проектах строительства магистрали «Белкомур» и глубоководного Вице-президент корпорации «Poly Group» Бу Юлунрайона морского порта Архангельск.

Напомним, соглашение о сотрудничестве с корпорацией было подписано в сентябре 2015 года.

— В последнее время интенсивность наших контактов существенно возросла, – отметил Игорь Орлов, открывая встречу. – Проведена большая работа. Сегодня мы понимаем параметры финансовой модели наших проектов, понимаем технические аспекты. Контуры проекта становятся все более определёнными и понятными для всех участников процесса.

Вице-президент «Poly Group» Бу Юлун согласился с такой оценкой:

«Мы хорошо знаем, что на уровне федерального правительства России, на уровне правительства региона этому проекту уделяется особое внимание и мы видим большие перспективы проекта».

Также в ходе встречи было отмечено, что проект «Белкомур» носит комплексный характер и выходит далеко за рамки собственно строительства железной дороги.

Как было отмечено, следующим шагом в развитии проекта может стать создание совместного предприятия между межрегиональной компанией «Белкомур» и одним из подразделений «Poly Group».



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области