Соловецкие школьники отправились в Москву

16 февраля делегация соловецких школьников прибыла из Архангельска в Москву.

Цель поездки юных соловчан в столицу – посещение матчей финального этапа традиционного турнира по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, а также участие в соревнованиях по хоккею на валенках.

Напомним, в финале Кубка Патриарха десять команд-участниц разбиты на две группы и играют матчи по круговой системе, состоящие из двух таймов по 10 минут. В первом дивизионе выступают хоккеисты архангельского «Водника». Их соперниками станут команды «Родина» (Киров), «Спутник» (Карпинск), «ДЮСШ» (Абакан) и «СШОР № 1» (Сыктывкар).

17 февраля в рамках спортивного форума состоится турнир по хоккею на валенках. В нём примут участие пять детских команд. Сборная Соловецкой средней школы сыграет с командами «Московские Суворовцы» и «Московский Муфтият», сборной воскресных школ Москвы и ледовой дружиной из Ленинградской области.

Кроме всероссийского турнира по мини-хоккею, визит соловецких школьников в первопрестольную насыщен культурной программой. Юные северяне посетят Храм Христа Спасителя, Кремль и Красную площадь. На Соловки ребята вернутся 20 февраля.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области