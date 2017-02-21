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Региональное отделение РВИО вошло в десятку лучших в стране

21 февраля 12:20 Губернатор

Итоги и перспективы работы регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» обсудили на заседании попечительского совета под председательством губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

Глава региона отметил роль регионального отделения РВИО в деле сохранения военно-исторического наследия и патриотического воспитания молодёжи.

Игорь Орлов напомнил и о ключевых проектах, реализованных в Архангельской области в 2016 году при поддержке РВИО. Это мероприятия в рамках празднования 75-летия «Дервиша», организация лагерей патриотической направленности, содействие в установке мемориальных досок в честь памятных событий.

По итогам 2016 года архангельское региональное отделение вошло в десятку лучших в стране. В 2017 году Поморье вновь ждет череда знаковых дат и мероприятий, к которым может подключиться РВИО. В первую очередь речь идёт о 80-летии со дня образования Архангельской области области.

Руководитель регионального отделения РВИО Сергей Ковалёв рассказал о планах на 2017 год.

В их числе – организация федеральной выставки «Война и мифы» на площадке САФУ, участие в мероприятиях, приуроченных к  юбилею Соловецкой школы юнг, поддержка проектов, подготовленных совместно с областным правительством и центром «Патриот», создание местного отделения в Северодвинске.

Сергей Ковалёв сообщил, что Архангельская область вошла в пятерку экспериментальных регионов, которые в рамках федеральной акции РВИО «Дорогами Победы» получат автобусы для экскурсий детей по патриотическим местам.

Игорь Орлов и Сергей Ковалёв вручили удостоверения новым членам регионального отделения. Пополнился новыми именами и попечительский совет: в его состав вошли глава Архангельска Игорь Годзиш, глава Новодвинска Сергей Андреев, главный федеральный инспектор по Архангельской области Владимир Иевлев, председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова, депутат  Александр Фролов и управляющий операционным офисом «Архангельский» банка ВТБ 24 Александр Первушин.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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