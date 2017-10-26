В Поморской филармонии состоялась экскурсия для незрячих и слабовидящих

Читатели областной специальной библиотеки для слепых узнали об истории архангельского органа и услышали небольшой концерт, во время которого смогли насладиться звучанием «короля инструментов».

Экскурсия «Музыкальная жемчужина Русского Севера» была адаптирована для незрячих и слабовидящих. «Особые» посетители смогли тактильно познакомиться с органом и другими музыкальными инструментами.

Кроме того, теперь тактильно знакомиться с Поморской филармонией незрячим и слабовидящим северянам можно будет заранее. В библиотеку для слепых передан деревянный макет Кирхи, изготовленный в ИК № 7 УФСИН России по Архангельской области.

Министерство культуры Архангельской области